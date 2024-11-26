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«Ночь была тяжелой»: РФ целилась по критической инфраструктуре Харьковщины

Происшествия 12:42   26.11.2024
Виктория Яковенко
«Ночь была тяжелой»: РФ целилась по критической инфраструктуре Харьковщины скриншот

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, как прошла ночь на Харьковщине.

«Эта ночь для нас тоже была тяжелой. У нас было 19 ударов КАБами, 11 «Шахедов», семь из них были сбиты. Все цели – гражданские, в том числе – критическая инфраструктура. Враг продолжает атаковать на Харьковском, Купянском направлениях. Харьковское направление – север нашей области –сейчас фронт там стабилен, было пять вражеских атак, продвижения врага нет. Однако какой ценой: 16 авиабомб по позициям наших военных, 25 авиаобстрелов, почти 360 обстрелов позиций. Там ад, и в этом аду наши воины отстаивают наши территории. Если брать Купянское направление – 25 вражеских атак, часть из них продолжается», — сказал Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 12:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, как прошла ночь на Харьковщине.".