«Ночь была тяжелой»: РФ целилась по критической инфраструктуре Харьковщины

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, как прошла ночь на Харьковщине.

«Эта ночь для нас тоже была тяжелой. У нас было 19 ударов КАБами, 11 «Шахедов», семь из них были сбиты. Все цели – гражданские, в том числе – критическая инфраструктура. Враг продолжает атаковать на Харьковском, Купянском направлениях. Харьковское направление – север нашей области –сейчас фронт там стабилен, было пять вражеских атак, продвижения врага нет. Однако какой ценой: 16 авиабомб по позициям наших военных, 25 авиаобстрелов, почти 360 обстрелов позиций. Там ад, и в этом аду наши воины отстаивают наши территории. Если брать Купянское направление – 25 вражеских атак, часть из них продолжается», — сказал Синегубов.