«Ніч була важкою»: РФ цілилася по критичній інфраструктурі Харківщини

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, як минула ніч на Харківщині.

«Ця ніч для нас теж була важкою. У нас було 19 ударів КАБами, 11 «шахедів», сім з них було збито. Всі цілі – цивільні, в тому числі – критична інфраструктура. Ворог продовжує атакувати на Харківському, Куп’янському напрямках. Харківський напрямок – північ нашої області – наразі фронт там стабільний, було п’ять ворожих атак, просування ворога немає. Однак якою ціною: 16 авіабомб по позиціях наших військових, 25 авіаобстрілів, майже 360 обстрілів позицій. Там пекло, і в цьому пеклі наші воїни відстоюють наші території. Якщо брати Куп’янський напрямок – 25 ворожих атак, частина з них триває наразі», – сказав Синєгубов.