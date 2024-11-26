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«Ніч була важкою»: РФ цілилася по критичній інфраструктурі Харківщини

Події 12:42   26.11.2024
Вікторія Яковенко
«Ніч була важкою»: РФ цілилася по критичній інфраструктурі Харківщини скриншот

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, як минула ніч на Харківщині.

«Ця ніч для нас теж була важкою. У нас було 19 ударів КАБами, 11 «шахедів», сім з них було збито. Всі цілі – цивільні, в тому числі – критична інфраструктура. Ворог продовжує атакувати на Харківському, Куп’янському напрямках. Харківський напрямок – північ нашої області – наразі фронт там стабільний, було п’ять ворожих атак, просування ворога немає. Однак якою ціною: 16 авіабомб по позиціях наших військових, 25 авіаобстрілів, майже 360 обстрілів позицій. Там пекло, і в цьому пеклі наші воїни відстоюють наші території. Якщо брати Куп’янський напрямок – 25 ворожих атак, частина з них триває наразі», – сказав Синєгубов.

Читайте також: Вночі в Харківському районі впав «Шахед» – Синєгубов про обстріли регіону

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 12:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, як минула ніч на Харківщині.".