«Ніч була важкою»: РФ цілилася по критичній інфраструктурі Харківщини
скриншот
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, як минула ніч на Харківщині.
«Ця ніч для нас теж була важкою. У нас було 19 ударів КАБами, 11 «шахедів», сім з них було збито. Всі цілі – цивільні, в тому числі – критична інфраструктура. Ворог продовжує атакувати на Харківському, Куп’янському напрямках. Харківський напрямок – північ нашої області – наразі фронт там стабільний, було п’ять ворожих атак, просування ворога немає. Однак якою ціною: 16 авіабомб по позиціях наших військових, 25 авіаобстрілів, майже 360 обстрілів позицій. Там пекло, і в цьому пеклі наші воїни відстоюють наші території. Якщо брати Куп’янський напрямок – 25 ворожих атак, частина з них триває наразі», – сказав Синєгубов.
Читайте також: Вночі в Харківському районі впав «Шахед» – Синєгубов про обстріли регіону
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, Олег Синегубов, харківщина, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Ніч була важкою»: РФ цілилася по критичній інфраструктурі Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 12:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, як минула ніч на Харківщині.".