Вночі в Харківському районі впав «Шахед» – Синєгубов про обстріли регіону
Протягом доби “прилітало” не лише по області, ворог ударив і по Харкову, – уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Вночі, о 01:05 біля села Докучаєво виявили фрагменти збитого “Шахеда”. Дрон упав у полі на відкритій місцевості, обійшлося без потерпілих, написав Синєгубов.
А напередодні вранці ворог бив по Куп’янському району.
“08:40, Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Влучання БПЛА поруч із закладом освіти. Постраждав 66-річний чоловік, госпіталізований до лікарні. 10:10, Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Великий Бурлук. Влучання КАБу в будівлю закладу освіти та одне влучання КАБу за межами населеного пункту у відкриту територію. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири житлові будинки та одну адміністративну будівлю”, – уточнив начальник ХОВА.
Вдень дісталося й Харківському району – у Слатиному пошкоджені три будинки. А о 19:08 “прилетіло” по Котлярах. Внаслідок удару дрона горіла будівля шиномонтажу.
Також Синєгубов нагадав про результати вчорашнього удару по Харкову.
“08:34, м. Харків, Київський район міста. Внаслідок обстрілу С-400 пошкоджено понад 40 будівель, п’ять автівок. Постраждали 26 людей”, – повідомив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 08:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби “прилітало” не лише по області, ворог ударив і по Харкову, – уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".