Понад двадцять разів росіяни атакували позиції ЗСУ на Куп’янщині – дані ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на Куп’янщині та півночі Харківщини, а також – ворожі авіаудари повідомили вранці 26 листопада у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмів окупантів у районі Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. На Куп’янському – ворог атакував 23 рази.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Синьківки, Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю“, – уточнили в ГШ.
Ворог скинув авіабомби на такі населені пункти області: Вовчанські Хутори, Великий Бурлук, Питомник, Малі Проходи, Червону Зорю, Окіп, Слатине, Куп’янськ, Кругляківку та Богуславку.
Втрати росіян, за даними Генштабу, такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 08:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Куп’янщині та півночі Харківщини, а також – ворожі авіаудари повідомили вранці 26 листопада у Генштабі ЗСУ.".