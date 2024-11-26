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Понад двадцять разів росіяни атакували позиції ЗСУ на Куп’янщині – дані ГШ

Події 08:29   26.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад двадцять разів росіяни атакували позиції ЗСУ на Куп’янщині – дані ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Куп’янщині та півночі Харківщини, а також – ворожі авіаудари повідомили вранці 26 листопада у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмів окупантів у районі Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. На Куп’янському – ворог атакував 23 рази.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Синьківки, Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю“, – уточнили в ГШ.

Ворог скинув авіабомби на такі населені пункти області: Вовчанські Хутори, Великий Бурлук, Питомник, Малі Проходи, Червону Зорю, Окіп, Слатине, Куп’янськ, Кругляківку та Богуславку.

Втрати росіян, за даними Генштабу, такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 08:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Куп’янщині та півночі Харківщини, а також – ворожі авіаудари повідомили вранці 26 листопада у Генштабі ЗСУ.".