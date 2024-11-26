Горіло у Харкові та Харківському районі: дві пожежі було через удари РФ – ДСНС
За добу на Харківщині виникло 12 пожеж, дві з них – через ворожі обстріли, написали в ранковому зведенні в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Одна з пожеж виникла після “прильоту” в центрі Харкова – сталося загоряння, загальною площею 80 м.кв.
“Горіли фасад нежитлової будівлі та легкові автомобілі. Силами підрозділів ДСНС пожежу оперативно ліквідовано. Також в результаті обстрілу пошкоджені поруч розташовані житлові та адміністративні будівлі, легкові автомобілі. За попередніми даними постраждало 23 особи. На місці події працювали підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби. Рятувальники обстежили пошкоджені будинки. Психологи ДСНС надали допомогу людям“, – написали рятувальники.
Подробиць про пожежу після обстрілу в Харківському районі ДСНС не надали.
Також піротехніки знайшли та знешкодили 40 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 07:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині виникло 12 пожеж, дві з них – через ворожі обстріли, написали в ранковому зведенні в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".