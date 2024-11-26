Горело в Харькове и Харьковском районе: два пожара было из-за ударов РФ – ГСЧС

За сутки на Харьковщине возникло 12 пожаров, два из них – из-за вражеских обстрелов, написали в утренней сводке в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Один из пожаров возник после «прилета» в центре Харькова – произошло возгорание, общей площадью 80 м.кв.

«Горели фасад нежилого здания и легковые автомобили. Силами подразделений ГСЧС пожар оперативно ликвидирован. Также в результате обстрела повреждены рядом расположенные жилые и административные здания, легковые автомобили. По предварительным данным, пострадали 23 человека. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики, волонтеры и коммунальные службы. Спасатели обследовали поврежденные дома. Психологи ГСЧС оказали помощь людям», – написали спасатели.

Подробностей о пожаре после обстрела в Харьковском районе в ГСЧС не предоставили.

Также пиротехники нашли и обезвредили 40 единиц взрывоопасных предметов.