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Горело в Харькове и Харьковском районе: два пожара было из-за ударов РФ – ГСЧС

Происшествия 07:58   26.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Горело в Харькове и Харьковском районе: два пожара было из-за ударов РФ – ГСЧС

За сутки на Харьковщине возникло 12 пожаров, два из них – из-за вражеских обстрелов, написали в утренней сводке в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Один из пожаров возник после «прилета» в центре Харькова – произошло возгорание, общей площадью 80 м.кв.

«Горели фасад нежилого здания и легковые автомобили. Силами подразделений ГСЧС пожар оперативно ликвидирован. Также в результате обстрела повреждены рядом расположенные жилые и административные здания, легковые автомобили. По предварительным данным, пострадали 23 человека. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики, волонтеры и коммунальные службы. Спасатели обследовали поврежденные дома. Психологи ГСЧС оказали помощь людям», – написали спасатели.

Подробностей о пожаре после обстрела в Харьковском районе в ГСЧС не предоставили.

Также пиротехники нашли и обезвредили 40 единиц взрывоопасных предметов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 07:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщине возникло 12 пожаров, два из них – из-за вражеских обстрелов, написали в утренней сводке в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".