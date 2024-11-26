Больше двадцати раз россияне атаковали позиции ВСУ на Купянщине – данные ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Купянщине и севере Харьковщины, а также – вражеских авиаударах сообщили утром 26 ноября в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении украинские защитники отбили пять штурмов оккупантов в районе Волчанска, Кудеевки и Казачей Лопани. На Купянском – враг атаковал 23 раза.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Новомлинска, Колесниковки, Загрызового, Синьковки, Лозовой, Кругляковки и Зеленой Рощи», – уточнили в ГШ.
Враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты области: Волчанские Хутора, Великий Бурлук, Питомник, Малые Проходы, Красную Зорю, Окоп, Слатино, Купянск, Кругляковку и Богуславку.
Потери россиян, по данным Генштаба, таковы:
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: генштаб, Купянщина, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 08:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Купянщине и севере Харьковщины, а также вражеских авиаударах сообщили утром в Генштабе ВСУ.".