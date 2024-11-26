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Ночью в Харьковском районе упал «Шахед» – Синегубов об обстрелах региона

Происшествия 08:47   26.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ночью в Харьковском районе упал «Шахед» – Синегубов об обстрелах региона

В течение суток «прилетало» не только по области, враг ударил и по Харькову, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ночью, в 01:05, около села Докучаево обнаружили фрагменты сбитого «Шахеда». Дрон упал в поле на открытой местности, обошлось без пострадавших, написал Синегубов.

А накануне утром враг бил по Купянскому району.

«08:40, Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. Попадание БПЛА рядом с учебным заведением. Пострадал 66-летний мужчина, госпитализирован в больницу. 10:10, Купянский р-н, Великобурлукская ТГ, с. Великий Бурлук. Попадание КАБа в здание учебного заведения и одно попадание КАБа за пределами населенного пункта в открытую территорию. В результате обстрела повреждены четыре жилых дома и одно административное здание», – уточнил начальник ХОВА.

Днем досталось Харьковскому району – в Слатино повреждены три дома. А в 19:08 «прилетело» по Котлярам. Вследствие удара дрона горело здание шиномонтажа.

Также Синегубов напомнил о результатах вчерашнего удара по Харькову.

«08:34, г. Харьков, Киевский район города. В результате обстрела С-400 повреждены более 40 зданий, пять автомобилей», – сообщил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 08:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток «прилетало» не только по области, враг ударил и по Харькову, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".