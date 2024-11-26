Ночью в Харьковском районе упал «Шахед» – Синегубов об обстрелах региона
В течение суток «прилетало» не только по области, враг ударил и по Харькову, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Ночью, в 01:05, около села Докучаево обнаружили фрагменты сбитого «Шахеда». Дрон упал в поле на открытой местности, обошлось без пострадавших, написал Синегубов.
А накануне утром враг бил по Купянскому району.
«08:40, Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. Попадание БПЛА рядом с учебным заведением. Пострадал 66-летний мужчина, госпитализирован в больницу. 10:10, Купянский р-н, Великобурлукская ТГ, с. Великий Бурлук. Попадание КАБа в здание учебного заведения и одно попадание КАБа за пределами населенного пункта в открытую территорию. В результате обстрела повреждены четыре жилых дома и одно административное здание», – уточнил начальник ХОВА.
Днем досталось Харьковскому району – в Слатино повреждены три дома. А в 19:08 «прилетело» по Котлярам. Вследствие удара дрона горело здание шиномонтажа.
Также Синегубов напомнил о результатах вчерашнего удара по Харькову.
«08:34, г. Харьков, Киевский район города. В результате обстрела С-400 повреждены более 40 зданий, пять автомобилей», – сообщил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 08:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток «прилетало» не только по области, враг ударил и по Харькову, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".