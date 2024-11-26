«Це суцільні руїни, немає доріг» – ОТУВ «Харків» про штурми РФ у Вовчанську

У Вовчанську постійно йдуть бойові дії. Супротивник намагається штурмувати позиції українських захисників, тактику він не змінює, повідомив в етері нацмарафону спікер ОТУВ «Харків» Євген Романов.

«Хіба, що останнім часом став частіше використовувати керовані авіабомби та реактивні системи вогнеметні, намагаючись зруйнувати ті укріплення, за які тримаються українські захисники. Вони постійно намагаються тримати українські сили в напрузі, вони не в змозі просуватися великими колонами, з важкою бронетехнікою або йти великою кількістю, оскільки ця місцевість дуже специфічна після того, як там тривалий час велися бойові дії. Це суцільні руїни. Немає доріг, те, що є – заміновано. Там на чергуванні знаходяться вогневі засоби, постійно у повітрі здійснюється авіарозвідка безпілотними системами, кружляють ударні дрони. Тобто просунутись в іншій спосіб як малими групами противник не може», – сказав Романов.