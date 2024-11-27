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РФ просунулась біля Колісниківки, Кругляківки і ще на одній ділянці в області

Україна 07:27   27.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ просунулась біля Колісниківки, Кругляківки і ще на одній ділянці в області

Про успіхи РФ на Харківщині повідомили автори проєкту Deep State 27 листопада.

Аналітики оновили карту бойових дій на Харківщині, вказавши просування ворога в регіоні. На них видно, що він зміг захопити частину територій на Куп’янщині у районі Колісниківки та Кругляківки. Водночас, за даними авторів проєкту, про повну окупацію міст поки не йдеться.

Також ворог просунувся біля Осколу в районі Дворічної. На цьому напрямку в Харківській області успіхи РФ фіксують уже третій день поспіль.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 07:27;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успіхи РФ на Харківщині повідомили автори проєкту Deep State 27 листопада.".