РФ просунулась біля Колісниківки, Кругляківки і ще на одній ділянці в області

Про успіхи РФ на Харківщині повідомили автори проєкту Deep State 27 листопада.

Аналітики оновили карту бойових дій на Харківщині, вказавши просування ворога в регіоні. На них видно, що він зміг захопити частину територій на Куп’янщині у районі Колісниківки та Кругляківки. Водночас, за даними авторів проєкту, про повну окупацію міст поки не йдеться.

Також ворог просунувся біля Осколу в районі Дворічної. На цьому напрямку в Харківській області успіхи РФ фіксують уже третій день поспіль.