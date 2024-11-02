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Кількість боїв на Харківщині зменшилась. За добу ворог атакував 6 разів – ГШ

Україна 08:17   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Кількість боїв на Харківщині зменшилась. За добу ворог атакував 6 разів – ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

Про наступ росіян на Харківщині, бої та авіаобстріли поінформували вранці 2 листопада у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог атакував двічі у районі Вовчанська. Спроби просунутися виявилися невдалими, пишуть у ГШ.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Лозової, Кругляківки та Загризового”, – додали в Генштабі.

Під ворожими авіаударами опинилися Дергачі, Куп’янськ, Бочкове, Петрівка, Резнікова, Гоптівка та Калинове.

Оновлені втрати ЗС РФ такі:

Читайте також: ДСНС: дві пожежі виникли на Харківщині через обстріли РФ, що горіло

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 08:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наступ росіян на Харківщині, бої та авіаобстріли поінформували вранці 2 листопада у Генштабі ЗСУ.".