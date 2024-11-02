Кількість боїв на Харківщині зменшилась. За добу ворог атакував 6 разів – ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
Про наступ росіян на Харківщині, бої та авіаобстріли поінформували вранці 2 листопада у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог атакував двічі у районі Вовчанська. Спроби просунутися виявилися невдалими, пишуть у ГШ.
“На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Лозової, Кругляківки та Загризового”, – додали в Генштабі.
Під ворожими авіаударами опинилися Дергачі, Куп’янськ, Бочкове, Петрівка, Резнікова, Гоптівка та Калинове.
Оновлені втрати ЗС РФ такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 08:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наступ росіян на Харківщині, бої та авіаобстріли поінформували вранці 2 листопада у Генштабі ЗСУ.".