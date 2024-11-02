Количество боев на Харьковщине уменьшилось. За сутки враг атаковал 6 раз – ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
О наступлении россиян на Харьковщине, боях и авиаобстрелах проинформировали утром 2 ноября в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении враг атаковал дважды в районе Волчанска. Попытки продвинуться оказались безуспешными, пишут в ГШ.
«На Купянском направлении в сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Лозовой, Кругляковки и Загрызового», – добавили в Генштабе.
Под вражескими авиаударами оказались Дергачи, Купянск, Бочково, Петровка, Резниково, Гоптовка и Калиново.
Обновленные потери ВС РФ таковы:
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, генштаб, настпуление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 08:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О наступлении россиян на Харьковщине, боях и авиаобстрелах проинформировали утром 2 ноября в Генштабе ВСУ.".