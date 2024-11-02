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Количество боев на Харьковщине уменьшилось. За сутки враг атаковал 6 раз – ГШ

Украина 08:17   02.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Количество боев на Харьковщине уменьшилось. За сутки враг атаковал 6 раз – ГШ Фото: Генштаб ВСУ

О наступлении россиян на Харьковщине, боях и авиаобстрелах проинформировали утром 2 ноября в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг атаковал дважды в районе Волчанска. Попытки продвинуться оказались безуспешными, пишут в ГШ.

«На Купянском направлении в сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Лозовой, Кругляковки и Загрызового», – добавили в Генштабе.

Под вражескими авиаударами оказались Дергачи, Купянск, Бочково, Петровка, Резниково, Гоптовка и Калиново.

Обновленные потери ВС РФ таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 08:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О наступлении россиян на Харьковщине, боях и авиаобстрелах проинформировали утром 2 ноября в Генштабе ВСУ.".