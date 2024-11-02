ГСЧС: два пожара возникли на Харьковщине из-за обстрелов РФ, что горело

Всего за сутки спасатели выезжали тушить 17 пожаров, два из них возникли из-за обстрелов РФ.

После «прилета» пожары начались в Харьковском районе и областном центре. Около 16:00 враг выпустил ракеты по Основянскому району Харькова. Одно из попаданий пришлось по двухэтажному зданию, оно полностью разрушено. Кроме того, уточнили в ГСЧС, повреждены соседние многоэтажки, частные дома, гараж и авто.

«Спасатели ликвидировали 2 очага возгорания на площади 20 кв. м. В результате вражеских ракетных ударов 1 человек погиб, еще 46 человек пострадали. В целом, к ликвидации последствий вражеского попадания были задействованы спасатели Харьковского и Ивано-Франковского гарнизонов ГСЧС, 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, а также коммунальные службы и кинологические расчеты волонтерских организаций. На месте происшествия работали психологи ГСЧС. Оказана помощь 15 людям», – сообщили в ГСЧС.