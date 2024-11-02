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ДСНС: дві пожежі виникли на Харківщині через обстріли РФ, що горіло

Події 07:58   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: дві пожежі виникли на Харківщині через обстріли РФ, що горіло

Усього за добу рятувальники виїжджали гасити 17 пожеж, дві з них виникли через обстріли РФ.

Після “прильоту” пожежі почалися у Харківському районі та обласному центрі. Близько 16:00 ворог випустив ракети по Основʼянському району Харкова. Одне з влучень прийшлось по двоповерховій будівлі, вона повністю зруйнована. Крім того, уточнили у ДСНС, пошкоджені сусідні багатоповерхівки, приватні будинки, гараж та авто.

Рятувальники ліквідували 2 осередки займання на площі 20 кв. м. В результаті ворожих ракетних ударів 1 людина загинула, ще 46 осіб постраждало. Загалом до ліквідації наслідків ворожого влучання були задіяні рятувальники Харківського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України, а також комунальні служби та кінологічні розрахунки волонтерських організацій. На місці події працювали психологи ДСНС. Надано допомогу 15 людям”, – написали рятувальники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 07:58;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього за добу рятувальники виїжджали гасити 17 пожеж, дві з них виникли через ворожі обстріли.".