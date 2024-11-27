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Не могли загасити майже вісім годин: у Харкові горіли покинуті будівлі

Події 08:09   27.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Не могли загасити майже вісім годин: у Харкові горіли покинуті будівлі

Про пожежу, що сталася напередодні у Харкові, розповіли у ранковому зведенні в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

За даними рятувальників, пожежа виникла в Київському районі о 20:18.

Горіли дві покинуті будівлі на загальній площі понад 1000 м кв. О 03:50 пожежу повністю ліквідовано. Причина її виникнення встановлюється“, – уточнили у ДСНС.

Ще одне загоряння зафіксували через ворожий обстріл – горіло у Чугуївському районі. А всього за добу силами ДСНС у регіоні ліквідували сім пожеж.

Читайте також: РФ просунулась біля Колісниківки, Кругляківки та на ще одній ділянці області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 08:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежу, що сталася напередодні у Харкові, розповіли у ранковому зведенні в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".