ГШ: на півночі РФ застосовувала бомбардувальну авіацію, атакувала 5 разів

Загалом за добу росіяни атакували наші позиції на півночі Харківщини п’ять разів, активно застосовуючи бомбардувальну авіацію, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На півночі окупанти наступали в районі Вовчанська, додали у ГШ. На Куп’янському напрямку кількість штурмів РФ сягнула 18 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового, Колісниківки, Синьківки та Андріївки“, – додали в Генштабі.

Під ворожі авіаудари потрапили Питомник, Висока Яруга та Курилівка.

Втрати ворога, за даними Генштабу, тепер такі: