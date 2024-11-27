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ГШ: на півночі РФ застосовувала бомбардувальну авіацію, атакувала 5 разів

Україна 08:23   27.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ГШ: на півночі РФ застосовувала бомбардувальну авіацію, атакувала 5 разів Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом за добу росіяни атакували наші позиції на півночі Харківщини п’ять разів, активно застосовуючи бомбардувальну авіацію, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На півночі окупанти наступали в районі Вовчанська, додали у ГШ. На Куп’янському напрямку кількість штурмів РФ сягнула 18 разів.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового, Колісниківки, Синьківки та Андріївки“, – додали в Генштабі.

Під ворожі авіаудари потрапили Питомник, Висока Яруга та Курилівка.

Втрати ворога, за даними Генштабу, тепер такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «ГШ: на півночі РФ застосовувала бомбардувальну авіацію, атакувала 5 разів»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 08:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом за добу росіяни атакували наші позиції на півночі Харківщини п’ять разів, активно застосовуючи бомбардувальну авіацію, пишуть у Генштабі ЗСУ.".