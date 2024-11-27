ГШ: на півночі РФ застосовувала бомбардувальну авіацію, атакувала 5 разів
Фото: Генштаб ЗСУ
Загалом за добу росіяни атакували наші позиції на півночі Харківщини п’ять разів, активно застосовуючи бомбардувальну авіацію, пишуть у Генштабі ЗСУ.
На півночі окупанти наступали в районі Вовчанська, додали у ГШ. На Куп’янському напрямку кількість штурмів РФ сягнула 18 разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового, Колісниківки, Синьківки та Андріївки“, – додали в Генштабі.
Під ворожі авіаудари потрапили Питомник, Висока Яруга та Курилівка.
Втрати ворога, за даними Генштабу, тепер такі:
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: бои, війна, генштаб;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 08:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом за добу росіяни атакували наші позиції на півночі Харківщини п’ять разів, активно застосовуючи бомбардувальну авіацію, пишуть у Генштабі ЗСУ.".