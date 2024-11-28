Смертельна пожежа в Солоницівській громаді, темпи розмінування – дані ДСНС

Вранці 28 листопада у пресслужбі ДСНС поінформували, що за добу в області виникло вісім пожеж.

Займань, які виникли через обстріли регіону, не зафіксували, уточнили рятувальники.

“Під час ліквідації однієї з побутових пожеж рятувальники виявили тіла двох загиблих осіб. Подія трапилась 27 листопада о 17:12 у приватній оселі в селищі Вільшани Солоницівської громади. Площа пожежі склала 80 м кв. Під час розвідки вогнеборці виявили тіла 18-річного юнака та 42-річної жінки. Причина виникнення загоряння встановлюється“, – повідомили у ДСНС.

Крім того, піротехніки знайшли та знешкодили 85 одиниць вибухонебезпечних предметів за добу.