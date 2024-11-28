На Купʼянщині ворог намагався прорватися 17 разів – зведення Генштабу
Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, що сталися протягом доби, повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На півночі Харківщини ворог марно атакував п’ять разів у районі Вовчанська та Тихого, пишуть у ГШ. Тим часом на Куп’янщині зафіксували 17 штурмів росіян.
“Сили оборони відбивали наступальні дії поблизу Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки“, – уточнили у Генштабі.
По всій лінії фронту за добу сталося 157 бойових зіткнень, ворог обстріляв наші позиції 4800 разів.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 08:34;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, що сталися протягом доби, повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.".