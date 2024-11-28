На Купʼянщині ворог намагався прорватися 17 разів – зведення Генштабу

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, що сталися протягом доби, повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На півночі Харківщини ворог марно атакував п’ять разів у районі Вовчанська та Тихого, пишуть у ГШ. Тим часом на Куп’янщині зафіксували 17 штурмів росіян.

“Сили оборони відбивали наступальні дії поблизу Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки“, – уточнили у Генштабі.

По всій лінії фронту за добу сталося 157 бойових зіткнень, ворог обстріляв наші позиції 4800 разів.