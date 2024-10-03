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5 сімей з дітьми залишається в Куп’янську, ворог намагається просунутись – ОВА

Суспільство 12:09   03.10.2024
Вікторія Яковенко
5 сімей з дітьми залишається в Куп’янську, ворог намагається просунутись – ОВА скриншот

Лінію фронту на Харківщині наразі вдалося стабілізувати, завдяки ЗСУ, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Останні три місяці зменшилась кількість обстрілів у порівнянні із тим, що було навесні. Ми фіксували збільшення людей і в самому Харкові, плюс ще приблизно 100 тисяч населення повернулося до міста. Частина з них – це люди, які виїжджають з Куп’янського, Вовчанського напрямків. Там постійно наші населені пункти перебувають під обстрілами», – розповів Синєгубов.

За його словами, ворог постійно намагається просунутися до Куп’янська.

«На лівобережжі Осколу ми вже не можемо повноцінно відновлювати надання послуг, зокрема, опалення. Тому, що ворог б’є по комунальниках і будівельній техніці. Ми зараз розглядаємо питання щодо примусової евакуації цивільних з тієї території. У самому Куп’янську залишається п’ять сімей із дітьми», – зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Є ризики повернення – Синєгубов про евакуацію дітей з Куп’янського району

Ви читали новину: «5 сімей з дітьми залишається в Куп’янську, ворог намагається просунутись – ОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лінію фронту на Харківщині наразі вдалося стабілізувати, завдяки ЗСУ, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".