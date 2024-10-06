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Российский оппозиционер Дадин погиб на Харьковщине: воевал за Украину — СМИ

Мир 17:31   06.10.2024
Оксана Горун
Российский оппозиционер Дадин погиб на Харьковщине: воевал за Украину — СМИ Ильдар Дадин погиб в бою на Харьковщине. Фото: Настоящее время

Российский оппозиционный активист Ильдар Дадин не вернулся из боя в Харьковской области. Об этом сообщило «Настоящее время» со ссылкой на экс-журналистку «Эха Москвы» Ксению Ларину.

Ларина разместила соответствующий пост в соцсети Х 5 октября.

 

По информации «Настоящего времени» Дадин воевал на стороне Украины. Других источников, подтвердивших информацию о его смерти, нет. Ларина сослалась на информацию бывшего вице-президент «Газпромбанка» Игоря Волобуева, который также воюет на стороне Украины. Волобуев узнал о гибели Дадина от его сослуживцев.

Дадин в марте 2022 года выехал из РФ. В течение года он оформлял в Польше документы, чтобы приехать в Украину и вступить в один из добровольческих батальонов, которые воюют против оккупантов. В июне 2023-го вступил в «Сибирский батальон». У военнослужащего был позывной «Ганди» — в честь Махатмы Ганди, сторонника ненасильственного сопротивления. В РФ Дадин известен, прежде всего, тем, что он — стал первым осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Его приговорили в 2016 году — к 2,5 года колонии. Во время отбывания срока оппозиционер заявлял о пытках.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 17:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский оппозиционный активист Ильдар Дадин не вернулся из боя в Харьковской области. Об этом сообщило «Настоящее время» со ссылкой на экс-журналистку «Эха Москвы» Ксению Ларину".