Російський опозиціонер Дадін загинув на Харківщині: воював за Україну – ЗМІ
Російський опозиційний активіст Ільдар Дадін не повернувся з бою в Харківській області. Про це повідомило “Настоящее время” з посиланням на ексжурналістку “Эхо Москвы” Ксенію Ларіну.
Ларіна розмістила відповідний пост у соцмережі Х 5 жовтня.
Тільки що повідомили, що
Погиб Ільдар Дадін. В бою на Харьковщине.
— ксения ларина (@xlarina1) October 5, 2024
За інформацією “Настоящего времени” Дадін воював на боці України. Інших джерел, які б підтвердили інформацією про його смерть, немає. Ларіна послалась на інформацію колишнього віцепрезидента “Газпромбанку” Ігоря Волобуєва, який також воює на боці України. Волобуєв дізнався про загибель Дадіна від його товаришів по службі.
Дадін у березні 2022 року виїхав із РФ. Протягом року він оформлював у Польщі документи, щоб приїхати до України та вступити до одного з добровольчих батальйонів, які воюють проти окупантів. У червні 2023-го вступив до “Сибірського батальйону”. У військовослужбовця був позивний “Ґанді” – на честь Магатми Ґанді, прихильника ненасильницького опору. У РФ Дадін відомий, перш за все, тим, що став першим засудженим за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів. Його засудили у 2016 році – до 2,5 року колонії. Під час відбування терміну опозиціонер заявляв про тортури.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 17:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський опозиційний активіст Ільдар Дадін не повернувся з бою в Харківській області. Про це повідомило “Настоящее время” з посиланням на ексжурналістку “Эхо Москвы” Ксенію Ларіну".