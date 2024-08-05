Пред’явлено традиційний набір політичної ахінеї – Невзоров
Фото: Aleksandr Nevzorov/ YouTube
Новомученики вірять у якусь уявну “вільну і щасливу росію”. У те, що “РФ – це європейська країна”. А путін – випадкове непорозуміння; наслідок того, що просто, “ліхтариками недосвітили”, та й “кульки на протестах були дрібні”. Тобто був пред’явлений традиційний набір тієї самої політичної маніловщини та ахінеї, об яку реальність давно витерла свої криваві ноги… Путін не помилився. Відпущенці, які навіть отримали можливість “звучати”, йому нічим не небезпечні… Крім того, цей “обмін” надихнув усіх кілерів, отруйників і вбивць, яким належить виконувати його мерзенні хотілки за межами РФ.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: Невзоров, оппозиция;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 09:07;
Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новомученики вірять у якусь уявну “вільну і щасливу росію”. У те, що “РФ – це європейська країна”. А путін –…".