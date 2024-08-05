Голосом російського народу говорить Путін, а не Кара-Мурза – Портников
Є й інша “країна, якої немає”. Та сама “прекрасна Росія майбутнього”, в якій живуть якісь мільйони росіян, “які не підтримують Путіна”… Той самий “простий росіянин”, за інтереси якого вони (російські опозиціонери) ратують, не розуміє, хто вони такі та чого вони хочуть… Тому що погляди та уявлення про реальність Володимира Путіна йому набагато ближче, ніж погляди та уявлення російських опозиціонерів. Голосом російського народу говорить саме Володимир Путін, а не Володимир Кара-Мурза.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: оппозиция, Портніков, путін, санкции;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 08:58;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Є й інша “країна, якої немає”. Та сама “прекрасна Росія майбутнього”, в якій живуть якісь мільйони росіян, “які не підтримують…".