Голосом русского народа говорит Путин, а не Кара-Мурза — Портников

Есть и другая «страна, которой нет». Та самая «прекрасная Россия будущего», в которой живут некие «не поддерживающие Путина» миллионы россиян… Тот самый «простой россиянин», за интересы которого они (российские оппозиционеры — Ред.) ратуют, не понимает, кто они такие и что они хотят… Потому что взгляды и представления о реальности Владимира Путина ему гораздо ближе, чем взгляды и представления российских оппозиционеров. Голосом русского народа говорит именно Владимир Путин, а не Владимир Кара-Мурза.