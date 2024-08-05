Голосом русского народа говорит Путин, а не Кара-Мурза — Портников
Фото: скриншот
Есть и другая «страна, которой нет». Та самая «прекрасная Россия будущего», в которой живут некие «не поддерживающие Путина» миллионы россиян… Тот самый «простой россиянин», за интересы которого они (российские оппозиционеры — Ред.) ратуют, не понимает, кто они такие и что они хотят… Потому что взгляды и представления о реальности Владимира Путина ему гораздо ближе, чем взгляды и представления российских оппозиционеров. Голосом русского народа говорит именно Владимир Путин, а не Владимир Кара-Мурза.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: оппозиция, Портніков, Путин, санкции;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Голосом русского народа говорит Путин, а не Кара-Мурза — Портников»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 08:58;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть и другая «страна, которой нет». Та самая «прекрасная Россия будущего», в которой живут некие «не поддерживающие Путина» миллионы россиян……".