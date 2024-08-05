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Голосом русского народа говорит Путин, а не Кара-Мурза — Портников

Мир 08:58   05.08.2024
Виталий Портников
журналист
Голосом русского народа говорит Путин, а не Кара-Мурза — Портников Фото: скриншот

Есть и другая «страна, которой нет». Та самая «прекрасная Россия будущего», в которой живут некие «не поддерживающие Путина» миллионы россиян… Тот самый «простой россиянин», за интересы которого они (российские оппозиционеры — Ред.) ратуют, не понимает, кто они такие и что они хотят… Потому что взгляды и представления о реальности Владимира Путина ему гораздо ближе, чем взгляды и представления российских оппозиционеров. Голосом русского народа говорит именно Владимир Путин, а не Владимир Кара-Мурза.

Автор: Виталий Портников, журналист
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 08:58;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть и другая «страна, которой нет». Та самая «прекрасная Россия будущего», в которой живут некие «не поддерживающие Путина» миллионы россиян……".