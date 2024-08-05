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Предъявлен традиционный набор политической ахинеи — Невзоров

Мир 09:07   05.08.2024
Александр Невзоров
российский журналист
Предъявлен традиционный набор политической ахинеи — Невзоров Фото: Aleksandr Nevzorov/ YouTube

Новомученики верят в некую воображаемую «свободную и счастливую россию». В то, что «РФ — это европейская страна». А путин — случайное недоразумение; следствие того, что просто, «фонариками недосветили», да и «шарики на протестах были мелковаты». Т.е был предъявлен традиционный набор той самой политической маниловщины и ахинеи, о которую реальность давно вытерла свои кровавые ноги… Путин не прогадал. Отпущенцы, даже получившие возможность «звучать», ему ничем не опасны… Помимо всего прочего этот «обмен» вдохновил всех киллеров, отравителей и убийц, которым предстоит выполнять его мерзкие хотелки за границами РФ.

Автор: Александр Невзоров, российский журналист
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 09:07;

  • Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новомученики верят в некую воображаемую «свободную и счастливую россию». В то, что «РФ — это европейская страна». А путин —…".