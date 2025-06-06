У Трампа есть фото и с педофилами, и с террористами, даже с Путиным — Невзоров
Фото: Aleksandr Nevzorov/ YouTube
Маск опубликовал фото Трампа с Эпштайном. Однако, это совсем не компромат, фото всем известные и ни о чем не говорят. Да, были знакомы. Трамп со всеми фотографируется — и с педофилами, и с террористами. У него даже с путиным есть фото.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: Невзоров, Путин, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 13:25;
Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Маск опубликовал фото Трампа с Эпштайном. Однако, это совсем не компромат, фото всем известные и ни о чем не говорят.…".