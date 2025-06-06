Live
  • Пт 06.06.2025
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.47
  • EUR 47.38

У Трампа есть фото и с педофилами, и с террористами, даже с Путиным — Невзоров

Мир 13:25   06.06.2025
Александр Невзоров
российский журналист
У Трампа есть фото и с педофилами, и с террористами, даже с Путиным — Невзоров Фото: Aleksandr Nevzorov/ YouTube

Маск опубликовал фото Трампа с Эпштайном. Однако, это совсем не компромат, фото всем известные и ни о чем не говорят. Да, были знакомы. Трамп со всеми фотографируется — и с педофилами, и с террористами. У него даже с путиным есть фото.

Автор: Александр Невзоров, российский журналист
Популярно
На Харьковщине развивается главный вредитель – срочное обращение ГППС
На Харьковщине развивается главный вредитель – срочное обращение ГППС
04.06.2025, 12:11
Новости Харькова — главное за 6 июня: трое раненых, повреждена больница, бои
Новости Харькова — главное за 6 июня: трое раненых, повреждена больница, бои
06.06.2025, 13:47
Надолго ли Харьковщину «накроет» жара. Синоптики заявляют о «резких перепадах»
Надолго ли Харьковщину «накроет» жара. Синоптики заявляют о «резких перепадах»
06.06.2025, 13:26
Повреждена больница, дома и другая инфраструктура – обстрелы Харьковщины
Повреждена больница, дома и другая инфраструктура – обстрелы Харьковщины
06.06.2025, 09:04
Погибли спасатели, повреждены ж/д пути метро: последствия обстрелов в Киеве
Погибли спасатели, повреждены ж/д пути метро: последствия обстрелов в Киеве
06.06.2025, 10:12
«Скрыл» дом и не указал цену авто в декларации: депутата судили на Харьковщине
«Скрыл» дом и не указал цену авто в декларации: депутата судили на Харьковщине
06.06.2025, 14:17

Новости по теме:

09:38
В том, не фашист ли Илон Маск, уже нет никакой загадки — Невзоров
09:07
Предъявлен традиционный набор политической ахинеи — Невзоров
12:03
Цивилизованный мир впервые вырвал из рук россии ее «летопись» — Невзоров
11:36
Европейцы обсуждают, имеет ли право жертва бить по яйцам насильника — Невзоров
11:30
Очереди к разбитой технике Украины в Москве: Невзоров о неуместных иллюзиях

Вы читали новость: «У Трампа есть фото и с педофилами, и с террористами, даже с Путиным — Невзоров»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 13:25;

  • Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Маск опубликовал фото Трампа с Эпштайном. Однако, это совсем не компромат, фото всем известные и ни о чем не говорят.…".