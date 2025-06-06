У Трампа есть фото и с педофилами, и с террористами, даже с Путиным — Невзоров

Маск опубликовал фото Трампа с Эпштайном. Однако, это совсем не компромат, фото всем известные и ни о чем не говорят. Да, были знакомы. Трамп со всеми фотографируется — и с педофилами, и с террористами. У него даже с путиным есть фото.