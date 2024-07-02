Цивилизованный мир впервые вырвал из рук россии ее «летопись» — Невзоров

Для россии, право самой сочинять свою «историю» всегда было «правом наиважнейшим». Обычно этот фокус удавался. Начиная со времен тов. Рюрика — у нее всегда получалось подменить правду своей туфтой. Но в 2022 году случился грандиозный облом. России не удалось заместить «клюквой» реальность. Более того, ее упорная брехня вообще не была принята во внимание. Цивилизованный мир впервые вырвал из рук россии ее «летопись» и сам вписал в нее «пару страниц».