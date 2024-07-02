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Цивилизованный мир впервые вырвал из рук россии ее «летопись» — Невзоров

Мир 12:03   02.07.2024
Александр Невзоров
российский журналист
Цивилизованный мир впервые вырвал из рук россии ее «летопись» — Невзоров Фото: Aleksandr Nevzorov/ YouTube

Для россии, право самой сочинять свою «историю» всегда было «правом наиважнейшим». Обычно этот фокус удавался. Начиная со времен тов. Рюрика — у нее всегда получалось подменить правду своей туфтой. Но в 2022 году случился грандиозный облом. России не удалось заместить «клюквой» реальность. Более того, ее упорная брехня вообще не была принята во внимание. Цивилизованный мир впервые вырвал из рук россии ее «летопись» и сам вписал в нее «пару страниц».

Автор: Александр Невзоров, российский журналист
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 12:03;

  • Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для россии, право самой сочинять свою «историю» всегда было «правом наиважнейшим». Обычно этот фокус удавался. Начиная со времен тов. Рюрика —…".