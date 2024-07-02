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Цивілізований світ вперше вирвав з рук росії її “літопис” – Невзоров

Політика 12:03   02.07.2024
Олександр Невзоров
російський журналіст
Цивілізований світ вперше вирвав з рук росії її “літопис” – Невзоров Фото: Aleksandr Nevzorov/ YouTube

Для росії право самій писати свою “історію” завжди було “правом найважливішим”. Зазвичай цей фокус вдавався. Починаючи з часів тов. Рюрика – їй завжди вдавалося підмінити правду своєю туфтою. Але 2022 року стався грандіозний облом. Росії не вдалося замістити “журавлиною” реальність. Щобільше, її наполеглива брехня взагалі не була взята до уваги. Цивілізований світ вперше вирвав з рук росії її “літопис” і сам вписав до нього “пару сторінок”.

Автор: Олександр Невзоров, російський журналіст
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 12:03;

  • Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для росії право самій писати свою “історію” завжди було “правом найважливішим”. Зазвичай цей фокус вдавався. Починаючи з часів тов. Рюрика…".