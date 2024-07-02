Цивілізований світ вперше вирвав з рук росії її “літопис” – Невзоров

Для росії право самій писати свою “історію” завжди було “правом найважливішим”. Зазвичай цей фокус вдавався. Починаючи з часів тов. Рюрика – їй завжди вдавалося підмінити правду своєю туфтою. Але 2022 року стався грандіозний облом. Росії не вдалося замістити “журавлиною” реальність. Щобільше, її наполеглива брехня взагалі не була взята до уваги. Цивілізований світ вперше вирвав з рук росії її “літопис” і сам вписав до нього “пару сторінок”.