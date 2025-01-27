В том, не фашист ли Илон Маск, уже нет никакой загадки — Невзоров
Фото: Aleksandr Nevzorov/ YouTube
К счастью, в том, «не фашист ли Илон Маск?» уже нет никакой загадки. Но пока не ясно, является ли Маск умным и человечным фашистом? Фашизм, разумеется, эволюционировал и усовершенствовался… Сегодня он не напяливает лохмотья гитлеровской формы и не рисует кровавые свастики. Фашизм — не дурак. Он многолик и переодевается быстрее, чем манекенщица на показе Gucci. Основная его опасность в том, что именно он является самой комфортной и радостной средой существования для того разносортного быдла, которое скрывается под красивым псевдонимом «народ»… Так что крайне высока вероятность того, что эра кошмара возвращается и накроет человечество еще разок.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: Илон Маск, Невзоров, фашизм;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 09:38;
Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К счастью, в том, «не фашист ли Илон Маск?» уже нет никакой загадки. Но пока не ясно, является ли Маск…".