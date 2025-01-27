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В том, не фашист ли Илон Маск, уже нет никакой загадки — Невзоров

Мир 09:38   27.01.2025
Александр Невзоров
российский журналист
В том, не фашист ли Илон Маск, уже нет никакой загадки — Невзоров Фото: Aleksandr Nevzorov/ YouTube

К счастью, в том, «не фашист ли Илон Маск?» уже нет никакой загадки. Но пока не ясно, является ли Маск умным и человечным фашистом? Фашизм, разумеется, эволюционировал и усовершенствовался… Сегодня он не напяливает лохмотья гитлеровской формы и не рисует кровавые свастики. Фашизм — не дурак. Он многолик и переодевается быстрее, чем манекенщица на показе Gucci. Основная его опасность в том, что именно он является самой комфортной и радостной средой существования для того разносортного быдла, которое скрывается под красивым псевдонимом «народ»… Так что крайне высока вероятность того, что эра кошмара возвращается и накроет человечество еще разок.

Автор: Александр Невзоров, российский журналист
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 09:38;

  • Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К счастью, в том, «не фашист ли Илон Маск?» уже нет никакой загадки. Но пока не ясно, является ли Маск…".