Генштаб сообщил про восемь атак оккупантов на Харьковщине с начала суток

Армия РФ атаковала как на севере Харьковской области, так и в районе Купянска, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 6 октября.

«Сегодня на Харьковском направлении россияне совершили пять атак вблизи Старицы и Волчанска, возле которого продолжаются боестолкновения. Кучеровка и Новоосиново, что на Купянском направлении, были атакованы врагом три раза с начала сегодняшних суток, одна атака продолжается до сих пор», — сообщили в Генштабе.

Также армия РФ нанесла удары КАБами по районам сел Зеленый Гай и Первомайское.

Ранее спикер 13-й бригады НГУ «Хартия» Владимир Дегтярев сообщил, что армия РФ стала гораздо активнее применять КАБы на Харьковщине. После некоторого затишья, которое началось вместе с Курской операцией Сил обороны, активность российской авиации на Харьковском и Купянском направлениях вновь возросла.