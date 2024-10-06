Генштаб сообщил про восемь атак оккупантов на Харьковщине с начала суток
Армия РФ атаковала как на севере Харьковской области, так и в районе Купянска, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 6 октября.
«Сегодня на Харьковском направлении россияне совершили пять атак вблизи Старицы и Волчанска, возле которого продолжаются боестолкновения. Кучеровка и Новоосиново, что на Купянском направлении, были атакованы врагом три раза с начала сегодняшних суток, одна атака продолжается до сих пор», — сообщили в Генштабе.
Также армия РФ нанесла удары КАБами по районам сел Зеленый Гай и Первомайское.
Ранее спикер 13-й бригады НГУ «Хартия» Владимир Дегтярев сообщил, что армия РФ стала гораздо активнее применять КАБы на Харьковщине. После некоторого затишья, которое началось вместе с Курской операцией Сил обороны, активность российской авиации на Харьковском и Купянском направлениях вновь возросла.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 16:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ атаковала как на севере Харьковской области, так и в районе Купянска, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 6 октября".