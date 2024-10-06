Live
  • Вс 06.10.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.22
  • EUR 45.52

Генштаб сообщил про восемь атак оккупантов на Харьковщине с начала суток

Происшествия 16:38   06.10.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил про восемь атак оккупантов на Харьковщине с начала суток Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ атаковала как на севере Харьковской области, так и в районе Купянска, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 6 октября.

«Сегодня на Харьковском направлении россияне совершили пять атак вблизи Старицы и Волчанска, возле которого продолжаются боестолкновения. Кучеровка и Новоосиново, что на Купянском направлении, были атакованы врагом три раза с начала сегодняшних суток, одна атака продолжается до сих пор», — сообщили в Генштабе.

Также армия РФ нанесла удары КАБами по районам сел Зеленый Гай и Первомайское.

Ранее спикер 13-й бригады НГУ «Хартия» Владимир Дегтярев сообщил, что армия РФ стала гораздо активнее применять КАБы на Харьковщине. После некоторого затишья, которое началось вместе с Курской операцией Сил обороны, активность российской авиации на Харьковском и Купянском направлениях вновь возросла.

Читайте также: Дожди в ближайшие дни ожидают Силы обороны на Харьковщине: что изменит погода

Автор: Оксана Горун
Популярно
Дожди в ближайшие дни ожидают Силы обороны на Харьковщине: что изменит погода
Дожди в ближайшие дни ожидают Силы обороны на Харьковщине: что изменит погода
06.10.2024, 16:01
Авиаудары по восьми населенным пунктам Харьковщины нанесли ВС РФ — Генштаб
Авиаудары по восьми населенным пунктам Харьковщины нанесли ВС РФ — Генштаб
06.10.2024, 08:23
Бал хризантем открыли в экопарке под Харьковом (видео)
Бал хризантем открыли в экопарке под Харьковом (видео)
06.10.2024, 14:38
Бои шли в районе Липцев, Волчанска и Старицы: подробности от ОТГВ «Харьков»
Бои шли в районе Липцев, Волчанска и Старицы: подробности от ОТГВ «Харьков»
06.10.2024, 09:27
Новости Харькова — главное за 6 октября: открылся бал хризантем, идут дожди
Новости Харькова — главное за 6 октября: открылся бал хризантем, идут дожди
06.10.2024, 16:43
Генштаб сообщил про восемь атак оккупантов на Харьковщине с начала суток
Генштаб сообщил про восемь атак оккупантов на Харьковщине с начала суток
06.10.2024, 16:38

Новости по теме:

16:01
Дожди в ближайшие дни ожидают Силы обороны на Харьковщине: что изменит погода
13:09
«Мы можем несколько отклонить в сторону КАБ» — «Хартия» о защите Харькова
09:27
Бои шли в районе Липцев, Волчанска и Старицы: подробности от ОТГВ «Харьков»
08:23
Авиаудары по восьми населенным пунктам Харьковщины нанесли ВС РФ — Генштаб
07:46
РФ расширяет плацдарм на Купянском направлении: данные DeepState и ISW

Вы читали новость: «Генштаб сообщил про восемь атак оккупантов на Харьковщине с начала суток»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 16:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ атаковала как на севере Харьковской области, так и в районе Купянска, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 6 октября".