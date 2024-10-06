Генштаб повідомив про вісім атак окупантів на Харківщині з початку доби

Армія РФ атакувала як на півночі Харківської області, так і в районі Куп’янська, проінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 6 жовтня.

“Сьогодні на Харківському напрямку росіяни здійснили п’ять атак поблизу Стариці та Вовчанська, біля якого наразі тривають боєзіткнення. Кучерівка та Новоосинове, що на Куп’янському напрямку, були атаковані ворогом три рази з початку сьогоднішньої доби, одна атака триває дотепер“, – повідомили в Генштабі.

Також армія РФ завдала ударів КАБами по районах сіл Зелений Гай та Першотравневе.

Раніше речник 13-ї бригади НГУ “Хартія” Володимир Дегтярьов повідомив, що армія РФ стала набагато активніше застосовувати КАБи на Харківщині. Після деякого затишшя, яке розпочалося разом із Курською операцією Сил оборони, активність російської авіації на Харківському та Куп’янському напрямках знову зросла.