Live
  • Нд 06.10.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 41.22
  • EUR 45.52

Генштаб повідомив про вісім атак окупантів на Харківщині з початку доби

Події 16:38   06.10.2024
Оксана Горун
Генштаб повідомив про вісім атак окупантів на Харківщині з початку доби Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ атакувала як на півночі Харківської області, так і в районі Куп’янська, проінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 6 жовтня.

Сьогодні на Харківському напрямку росіяни здійснили п’ять атак поблизу Стариці та Вовчанська, біля якого наразі тривають боєзіткнення. Кучерівка та Новоосинове, що на Куп’янському напрямку, були атаковані ворогом три рази з початку сьогоднішньої доби, одна атака триває дотепер“, – повідомили в Генштабі.

Також армія РФ завдала ударів КАБами по районах сіл Зелений Гай та Першотравневе.

Раніше речник 13-ї бригади НГУ “Хартія” Володимир Дегтярьов повідомив, що армія РФ стала набагато активніше застосовувати КАБи на Харківщині. Після деякого затишшя, яке розпочалося разом із Курською операцією Сил оборони, активність російської авіації на Харківському та Куп’янському напрямках знову зросла.

Читайте також: Дощі найближчими днями чекають Сили оборони на Харківщині: що змінить погода

Автор: Оксана Горун
Популярно
Генштаб повідомив про вісім атак окупантів на Харківщині з початку доби
Генштаб повідомив про вісім атак окупантів на Харківщині з початку доби
06.10.2024, 16:38
Головні новини Харкова 1 жовтня: рух зупинили, Терехов повернувся
Головні новини Харкова 1 жовтня: рух зупинили, Терехов повернувся
01.10.2024, 22:15
Дощі найближчими днями очікують Сили оборони на Харківщині: що змінить погода
Дощі найближчими днями очікують Сили оборони на Харківщині: що змінить погода
06.10.2024, 16:01
Дощі йдуть на Харківщину: коли розпочнуться, повідомив Гідрометцентр
Дощі йдуть на Харківщину: коли розпочнуться, повідомив Гідрометцентр
06.10.2024, 11:01
Загиблий і троє поранених: з’явилися фото наслідків ударів по Харківщині 6.10
Загиблий і троє поранених: з’явилися фото наслідків ударів по Харківщині 6.10
06.10.2024, 15:24
Бал хризантем відкрили в екопарку під Харковом (відео)
Бал хризантем відкрили в екопарку під Харковом (відео)
06.10.2024, 14:38

Новини за темою:

16:01
Дощі найближчими днями очікують Сили оборони на Харківщині: що змінить погода
13:09
“Ми можемо дещо відвести в сторону КАБ” – “Хартія” про захист Харкова
09:27
Бої йшли в районі Липців, Вовчанська та Стариці: подробиці від ОТУВ “Харків”
08:23
Авіаудари по вісьмох населених пунктах Харківщини завдали ЗС РФ – Генштаб
07:46
РФ розширює плацдарм на Куп’янському напрямку: дані DeepState та ISW

Ви читали новину: «Генштаб повідомив про вісім атак окупантів на Харківщині з початку доби»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 16:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ атакувала як на півночі Харківської області, так і в районі Куп’янська, проінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 6 жовтня".