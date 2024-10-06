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Сегодня 6 октября: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   06.10.2024
Оксана Горун
Сегодня 6 октября: какой праздник и день в истории

6 октября – День территориальной обороны и День учителя (День работников образования) в Украине. В этот день 1553 года по приказу султана Сулеймана I Пышного казнили его сына — шехзаде Мустафу. В 1596-м начался Берестейский церковный собор, по результатам которого заключили унию и создали Украинскую греко-католическую церковь. В 1927-м в Нью-Йорке состоялась премьера первого в истории полнометражного звукового фильма. В 1948-м в Ашхабаде произошло одно из самых разрушительных землетрясений в мире. А в 2000-м из-за массовых протестов в отставку ушел президент Югославии Слободан Милошевич.

Праздники и памятные даты 6 октября

6 октября – День территориальной обороны и День учителя (День работников образования) в Украине. Его отмечают каждый год в первое воскресенье октября.

В мире в первое воскресенье октября проводят мероприятие «Замени обычную лампочку на энергосберегающую». Также в этот день – Всемирный день охраны мест обитания.

Также в мире: День помощника врача (ассистента), День сумасшедшего Шляпника, Международный день африканской диаспоры и Международный день благословения рыболовецкого флота (оба – в первое воскресенье октября).

6 октября в истории

6 октября 1553 года по приказу султана Сулеймана I Пышного казнили его сына — шехзаде Мустафу. Подробнее.

Шехзаде Мустафа - сын султана Сулеймана Пышного
Иллюстрация: wikipedia.org

6 октября 1596 года начался Берестейский церковный собор. Его результатом стала ратификация Берестейской унии и образование Украинской греко-католической церкви. Подробнее.

6 октября 1927 года в Нью-Йорке состоялась премьера первого в истории полнометражного звукового фильма. Это был музыкальный фильм «Певец джаза» режиссера Алана Кросленда. Подробнее.

6 октября 1948 года в Ашхабаде (тогда – Туркменской ССР) произошло одно из самых мощных землетрясений в мире. Подробнее.

Ашхабадское землетрясение 1948 года
Ашхабад после землетрясения. Фото: wikipedia.org

6 октября 2000 года вследствие массовых протестов, начавшихся после первого тура досрочных выборов президента Югославии, в отставку подал Слободан Милошевич. Подробнее.

Церковный праздник

6 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память апостола Фомы. Он был рыболовом из галилейского города Пансады. Услышав проповедь Иисуса Христа, он все оставил и последовал за ним. Фома – один из 12 апостолов, учеников Христа. На восьмой день после воскресения Иисус Христос явился апостолу Фоме и показал свои раны. «Господь мой и Бог мой!» – воскликнул апостол. Иоанн Златоуст так описывал дальнейшее превращение апостола: «Фома, когда-то бывший слабее других апостолов в вере, сделался по благодати Божьей более мужественным, ревностным и неутомимым, чем все они. Так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не побоявшись нести слово Божье народам диким». Апостол Фома основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Умер мученической смертью. Он обратил в христианство сына и супругу правителя индийского городка Мелиапора. За это апостола заключили в тюрьму и подвергли пыткам, а затем – пронзили пятью копьями.

Народные приметы

Если бурьян вырос высокий – зима будет снежной.

Если в лесу почти нет грибов – зима будет суровой.

Что нельзя делать 6 октября

Нельзя лениться.

Нельзя переедать.

Нельзя хвастаться деньгами.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 октября – День территориальной обороны и День учителя (День работников образования) в Украине. В этот день 1553 года по приказу султана Сулеймана I Пышного казнили его сына — шехзаде Мустафу".