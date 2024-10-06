Сьогодні 6 жовтня: яке свято та день в історії

6 жовтня – День територіальної оборони та День вчителя (День працівників освіти) в Україні. У цей день 1553 року за наказом султана Сулеймана I Пишного стратили його сина – шехзаде Мустафу. У 1596-му розпочався Берестейський церковний собор, за результатами якого уклали унію та створили Українську греко-католицьку церкву. У 1927-му в Нью-Йорку відбулася прем’єра першого в історії повнометражного звукового фільму. У 1948-му в Ашгабаті стався один із найбільш руйнівних землетрусів у світі. А у 2000-му через масові протести у відставку пішов президент Югославії Слободан Мілошевич.

Свята та пам’ятні дати 6 жовтня

6 жовтня – День територіальної оборони та День вчителя (День працівників освіти) в Україні. Його відзначають щороку в першу неділю жовтня.

У світі в першу неділю жовтня проводять захід “Заміни звичайну лампочку на енергоощадну”. Також у цей день – Всесвітній день охорони житла.

Також у світі: День помічника лікаря (асистента), День божевільного Капелюшника, Міжнародний день африканської діаспори та Міжнародний день благословення рибальського флоту (обидва – в першу неділю жовтня).

6 жовтня в історії

6 жовтня 1553 року за наказом султана Сулеймана I Пишного стратили його сина – шехзаде Мустафу. Докладніше.

6 жовтня 1596 року розпочався Берестейський церковний собор. Його результатом стала ратифікація Берестейської унії та утворення Української греко-католицької церкви. Докладніше.

6 жовтня 1927 року в Нью-Йорку відбулася прем’єра першого в історії повнометражного звукового фільму. Це був музичний фільм “Співак джазу” режисера Алана Кросленда. Докладніше.

6 жовтня 1948 року в Ашгабаті (тоді – Туркменській РСР) стався один із найпотужніших землетрусів у світі. Докладніше.

6 жовтня 2000 року в наслідок масових протестів, що розпочалися після першого туру дострокових виборів президента Югославії, у відставку подав Слободан Мілошевич. Докладніше.

Церковне свято

6 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять апостола Фоми. Він був рибалкою з галілейського міста Пансади. Почувши благовістя Ісуса Христа, він все залишив і пішов за ним. Фома – один із 12 святих апостолів, учнів Христа. На восьмий день після воскресіння Ісус Христос з’явився апостолу Фомі та показав свої рани. “Господь мій і Бог мій!” – вигукнув апостол. Йоан Золотоустий так описував подальше перетворення апостола: “Фома, колись слабший за інших апостолів у вірі, зробився з благодаті Божої мужніший, ревніший і невтомніший за всіх їх, так що обійшов зі своєю проповіддю майже всю землю, не побоявшись сповіщати слово Боже народам диким”. Апостол Фома заснував християнські церкви в Палестині, Месопотамії, Парфії, Ефіопії та Індії. Помер мученицькою смертю. Він звернув у християнство сина та дружину правителя індійського міста Меліапора. За це апостола ув’язнили та піддали тортурам, а потім – пронизали п’ятьма списами.

Народні прикмети

Якщо бур’ян виріс високий – зима буде сніжною.

Якщо в лісі майже немає грибів – зима буде суворою.

Що не можна робити 6 жовтня

Не можна лінуватися.

Не можна переїдати.

Не можна хвалитися грошима.