Сьогодні 6 жовтня: яке свято та день в історії
6 жовтня – День територіальної оборони та День вчителя (День працівників освіти) в Україні. У цей день 1553 року за наказом султана Сулеймана I Пишного стратили його сина – шехзаде Мустафу. У 1596-му розпочався Берестейський церковний собор, за результатами якого уклали унію та створили Українську греко-католицьку церкву. У 1927-му в Нью-Йорку відбулася прем’єра першого в історії повнометражного звукового фільму. У 1948-му в Ашгабаті стався один із найбільш руйнівних землетрусів у світі. А у 2000-му через масові протести у відставку пішов президент Югославії Слободан Мілошевич.
Свята та пам’ятні дати 6 жовтня
6 жовтня – День територіальної оборони та День вчителя (День працівників освіти) в Україні. Його відзначають щороку в першу неділю жовтня.
У світі в першу неділю жовтня проводять захід “Заміни звичайну лампочку на енергоощадну”. Також у цей день – Всесвітній день охорони житла.
Також у світі: День помічника лікаря (асистента), День божевільного Капелюшника, Міжнародний день африканської діаспори та Міжнародний день благословення рибальського флоту (обидва – в першу неділю жовтня).
6 жовтня в історії
6 жовтня 1553 року за наказом султана Сулеймана I Пишного стратили його сина – шехзаде Мустафу. Докладніше.
6 жовтня 1596 року розпочався Берестейський церковний собор. Його результатом стала ратифікація Берестейської унії та утворення Української греко-католицької церкви. Докладніше.
6 жовтня 1927 року в Нью-Йорку відбулася прем’єра першого в історії повнометражного звукового фільму. Це був музичний фільм “Співак джазу” режисера Алана Кросленда. Докладніше.
6 жовтня 1948 року в Ашгабаті (тоді – Туркменській РСР) стався один із найпотужніших землетрусів у світі. Докладніше.
6 жовтня 2000 року в наслідок масових протестів, що розпочалися після першого туру дострокових виборів президента Югославії, у відставку подав Слободан Мілошевич. Докладніше.
Церковне свято
6 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять апостола Фоми. Він був рибалкою з галілейського міста Пансади. Почувши благовістя Ісуса Христа, він все залишив і пішов за ним. Фома – один із 12 святих апостолів, учнів Христа. На восьмий день після воскресіння Ісус Христос з’явився апостолу Фомі та показав свої рани. “Господь мій і Бог мій!” – вигукнув апостол. Йоан Золотоустий так описував подальше перетворення апостола: “Фома, колись слабший за інших апостолів у вірі, зробився з благодаті Божої мужніший, ревніший і невтомніший за всіх їх, так що обійшов зі своєю проповіддю майже всю землю, не побоявшись сповіщати слово Боже народам диким”. Апостол Фома заснував християнські церкви в Палестині, Месопотамії, Парфії, Ефіопії та Індії. Помер мученицькою смертю. Він звернув у християнство сина та дружину правителя індійського міста Меліапора. За це апостола ув’язнили та піддали тортурам, а потім – пронизали п’ятьма списами.
Народні прикмети
Якщо бур’ян виріс високий – зима буде сніжною.
Якщо в лісі майже немає грибів – зима буде суворою.
Що не можна робити 6 жовтня
Не можна лінуватися.
Не можна переїдати.
Не можна хвалитися грошима.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 06:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 октября – День территориальной обороны и День учителя (День работников образования) в Украине".