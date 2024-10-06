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FPV-дрон убил гражданского на Харьковщине сегодня — ХОВА

Происшествия 13:17   06.10.2024
Оксана Горун
FPV-дрон убил гражданского на Харьковщине сегодня — ХОВА Фото: РИА Новости

Днем 6 октября российский FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Первомайское Боровской громады.

«Враг применил FPV-дрон с боеприпасом. В результате вражеского удара в гражданский автомобиль погиб 57-летний мужчина», — сообщила пресс-служба ХОВА.

С начала суток это уже второй случай атаки FPV-дрона на гражданских в Харьковской области. Ранее беспилотник, управляемый оператором от первого лица, ударил возле остановки автобуса в Купянске. Осколочные ранения получили двое мужчин 68 и 40 лет. Младшего доставили в больницу в Харьков.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 13:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 6 октября российский FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Первомайское Боровской громады".