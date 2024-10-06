FPV-дрон убил гражданского на Харьковщине сегодня — ХОВА
Фото: РИА Новости
Днем 6 октября российский FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Первомайское Боровской громады.
«Враг применил FPV-дрон с боеприпасом. В результате вражеского удара в гражданский автомобиль погиб 57-летний мужчина», — сообщила пресс-служба ХОВА.
С начала суток это уже второй случай атаки FPV-дрона на гражданских в Харьковской области. Ранее беспилотник, управляемый оператором от первого лица, ударил возле остановки автобуса в Купянске. Осколочные ранения получили двое мужчин 68 и 40 лет. Младшего доставили в больницу в Харьков.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 13:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 6 октября российский FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Первомайское Боровской громады".