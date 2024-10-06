FPV-дрон убив цивільного на Харківщині сьогодні – ХОВА
Фото: “РИА-новости”
Вдень 6 жовтня російський FPV-дрон вдарив по автівці в селі Першотравневе Борівської громади.
“Ворог застосував FPV-дрон з боєприпасом. Внаслідок ворожого удару в цивільний автомобіль загинув 57-річний чоловік“, – повідомила пресслужба ХОВА.
З початку доби це вже другий випадок атаки FPV-дрона на цивільних у Харківській області. Раніше безпілотник, яким керував оператор від першої особи, вдарив біля зупинки автобуса в Куп’янську. Уламкові поранення отримали двоє чоловіків 68 та 40 років. Молодшого доправили до лікарні в Харків.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 13:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 6 жовтня російський FPV-дрон вдарив по автівці в селі Першотравневе Борівської громади".