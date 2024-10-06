FPV-дрон убив цивільного на Харківщині сьогодні – ХОВА

Вдень 6 жовтня російський FPV-дрон вдарив по автівці в селі Першотравневе Борівської громади.

“Ворог застосував FPV-дрон з боєприпасом. Внаслідок ворожого удару в цивільний автомобіль загинув 57-річний чоловік“, – повідомила пресслужба ХОВА.

З початку доби це вже другий випадок атаки FPV-дрона на цивільних у Харківській області. Раніше безпілотник, яким керував оператор від першої особи, вдарив біля зупинки автобуса в Куп’янську. Уламкові поранення отримали двоє чоловіків 68 та 40 років. Молодшого доправили до лікарні в Харків.