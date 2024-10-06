Бои шли в районе Липцев, Волчанска и Старицы: подробности от ОТГВ «Харьков»

За минувшие сутки на Харьковском направлении зафиксировали шесть боевых столкновений, проинформировала утром 6 октября пресс-служба ОТГВ «Харьков».

Оккупанты атаковали в районе Липцев, Старицы и Волчанска. А также — нанесли авиаудар двумя КАБами и 48 ударов дронами-камикадзе. При этом особых изменений в оперативной обстановке за сутки не произошло. В ОТГВ «Харьков» проинформировали о действиях ВС РФ в различных локациях фронта.

«В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет одиночные перемещения личного состава с целью усиления подразделений на передовых позициях. Пытается проводить мероприятия логистического обеспечения с помощью такелажных групп. Недалеко от Лукьянцов враг продолжает проведение инженерных работ на занимаемых позициях. В районе населенного пункта Тихое враг основные усилия сосредоточил на проведении мероприятий логистического обеспечения. В ночь вел воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины. В Волчанске осуществлял единичное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь», — проинформировала пресс-служба ОТГВ «Харьков».

Потери врага за сутки составили 38 убитых и 58 раненых. Силы обороны уничтожили и повредили 91 единицу вооружения и военной техники: один танк, одну ББМ, три противотанковых средства, три артсистемы, 30 автомобилей, четыре единицы спецтехники, 49 БпЛА. Также россиян оставили без 53 укрытий и двух мест хранения боеприпасов.