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Бои шли в районе Липцев, Волчанска и Старицы: подробности от ОТГВ «Харьков»

Происшествия 09:27   06.10.2024
Оксана Горун
Бои шли в районе Липцев, Волчанска и Старицы: подробности от ОТГВ «Харьков» Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на Харьковском направлении зафиксировали шесть боевых столкновений, проинформировала утром 6 октября пресс-служба ОТГВ «Харьков».

Оккупанты атаковали в районе Липцев, Старицы и Волчанска. А также — нанесли авиаудар двумя КАБами и 48 ударов дронами-камикадзе. При этом особых изменений в оперативной обстановке за сутки не произошло. В ОТГВ «Харьков» проинформировали о действиях ВС РФ в различных локациях фронта.

«В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет одиночные перемещения личного состава с целью усиления подразделений на передовых позициях. Пытается проводить мероприятия логистического обеспечения с помощью такелажных групп. Недалеко от Лукьянцов враг продолжает проведение инженерных работ на занимаемых позициях. В районе населенного пункта Тихое враг основные усилия сосредоточил на проведении мероприятий логистического обеспечения. В ночь вел воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины. В Волчанске осуществлял единичное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь», — проинформировала пресс-служба ОТГВ «Харьков».

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Потери врага за сутки составили 38 убитых и 58 раненых. Силы обороны уничтожили и повредили 91 единицу  вооружения и военной техники: один танк, одну ББМ, три противотанковых средства, три артсистемы, 30 автомобилей, четыре единицы спецтехники, 49 БпЛА. Также россиян оставили без 53 укрытий и двух мест хранения боеприпасов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 09:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки на Харьковском направлении зафиксировали шесть боевых столкновений, проинформировала утром 6 октября пресс-служба ОТГВ «Харьков»".