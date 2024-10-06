Бои шли в районе Липцев, Волчанска и Старицы: подробности от ОТГВ «Харьков»
За минувшие сутки на Харьковском направлении зафиксировали шесть боевых столкновений, проинформировала утром 6 октября пресс-служба ОТГВ «Харьков».
Оккупанты атаковали в районе Липцев, Старицы и Волчанска. А также — нанесли авиаудар двумя КАБами и 48 ударов дронами-камикадзе. При этом особых изменений в оперативной обстановке за сутки не произошло. В ОТГВ «Харьков» проинформировали о действиях ВС РФ в различных локациях фронта.
«В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет одиночные перемещения личного состава с целью усиления подразделений на передовых позициях. Пытается проводить мероприятия логистического обеспечения с помощью такелажных групп. Недалеко от Лукьянцов враг продолжает проведение инженерных работ на занимаемых позициях. В районе населенного пункта Тихое враг основные усилия сосредоточил на проведении мероприятий логистического обеспечения. В ночь вел воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины. В Волчанске осуществлял единичное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь», — проинформировала пресс-служба ОТГВ «Харьков».
Читайте также: РФ расширяет плацдарм на Купянском направлении: данные DeepState и ISW
Потери врага за сутки составили 38 убитых и 58 раненых. Силы обороны уничтожили и повредили 91 единицу вооружения и военной техники: один танк, одну ББМ, три противотанковых средства, три артсистемы, 30 автомобилей, четыре единицы спецтехники, 49 БпЛА. Также россиян оставили без 53 укрытий и двух мест хранения боеприпасов.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, зведення, новости Харькова, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Бои шли в районе Липцев, Волчанска и Старицы: подробности от ОТГВ «Харьков»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 09:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки на Харьковском направлении зафиксировали шесть боевых столкновений, проинформировала утром 6 октября пресс-служба ОТГВ «Харьков»".