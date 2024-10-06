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Бої йшли в районі Липців, Вовчанська та Стариці: подробиці від ОТУВ “Харків”

Події 09:27   06.10.2024
Оксана Горун
Бої йшли в районі Липців, Вовчанська та Стариці: подробиці від ОТУВ “Харків” Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби на Харківському напрямку зафіксували шість бойових зіткнень, поінформувала вранці 6 жовтня пресслужба ОТУВ “Харків”.

Окупанти атакували в районі Липців, Стариці та Вовчанська. А також – завдали авіаудар двома КАБами та 48 ударів дронами-камікадзе. При цьому особливих змін в оперативній обстановці за добу не було. В ОТУВ “Харків” поінформували про дії ЗС РФ у різних локаціях фронту.

“У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодинокі переміщення особового складу з метою посилення підрозділів на передових позиціях. Намагається проводити заходи логістичного забезпечення за допомогою такелажних груп. Неподалік Лукʼянців ворог продовжує проведення інженерних робіт на займаних позиціях. В районі населеного пункту Тихе ворог основні зусилля зосередив на проведенні заходів логістичного забезпечення. Протягом ночі вів повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України. У Вовчанську здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат”, – поінформувала пресслужба ОТУВ “Харків”.

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Втрати ворога за добу склали 38 убитих та 58 поранених. Сили оборони знищили та пошкодили 91 одиницю озброєння та військової техніки: один танк, одну ББМ, три протитанкові засоби, три артсистеми, 30 автомобілів, чотири одиниці спецтехніки, 49 БпЛА. Також росіян залишили без 53 укриттів та двох місць зберігання боєприпасів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 09:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківському напрямку зафіксували шість бойових зіткнень, поінформувала вранці 6 жовтня пресслужба ОТУВ “Харків”".