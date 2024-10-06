Бої йшли в районі Липців, Вовчанська та Стариці: подробиці від ОТУВ “Харків”
Минулої доби на Харківському напрямку зафіксували шість бойових зіткнень, поінформувала вранці 6 жовтня пресслужба ОТУВ “Харків”.
Окупанти атакували в районі Липців, Стариці та Вовчанська. А також – завдали авіаудар двома КАБами та 48 ударів дронами-камікадзе. При цьому особливих змін в оперативній обстановці за добу не було. В ОТУВ “Харків” поінформували про дії ЗС РФ у різних локаціях фронту.
“У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодинокі переміщення особового складу з метою посилення підрозділів на передових позиціях. Намагається проводити заходи логістичного забезпечення за допомогою такелажних груп. Неподалік Лукʼянців ворог продовжує проведення інженерних робіт на займаних позиціях. В районі населеного пункту Тихе ворог основні зусилля зосередив на проведенні заходів логістичного забезпечення. Протягом ночі вів повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України. У Вовчанську здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат”, – поінформувала пресслужба ОТУВ “Харків”.
Читайте також: РФ розширює плацдарм на Куп’янському напрямку: дані DeepState та ISW
Втрати ворога за добу склали 38 убитих та 58 поранених. Сили оборони знищили та пошкодили 91 одиницю озброєння та військової техніки: один танк, одну ББМ, три протитанкові засоби, три артсистеми, 30 автомобілів, чотири одиниці спецтехніки, 49 БпЛА. Також росіян залишили без 53 укриттів та двох місць зберігання боєприпасів.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, зведення, новини Харкова, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Бої йшли в районі Липців, Вовчанська та Стариці: подробиці від ОТУВ “Харків”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 09:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківському напрямку зафіксували шість бойових зіткнень, поінформувала вранці 6 жовтня пресслужба ОТУВ “Харків”".