Вибух пролунав у Харкові: на місто летів КАБ (доповнюється)
У Харкові близько 23:10 6 жовтня пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що ЗС РФ атакують керованими авіабомбами.
Перед вибухом про КАБ над Харковом попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Мер Ігор Терехов повідомив, що в місті чути вибухи. Можливі повторні запуски.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 23:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 23:10 6 жовтня пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що ЗС РФ атакують керованими авіабомбами".