Сегодня 9 октября 2025: какой праздник и день в истории

9 октября в Украине – День риелтора. В этот день в 768 году короновали сразу двух королей франков — Карломана I и Карла Великого. В 1874-м создали Всемирный почтовый союз. В 1940-м родился музыкант и композитор, основатель группы «The Beatles» Джон Леннон. В 1967-м расстреляли латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевару. В 1989-м на ТВ в СССР впервые провел лечебный сеанс Анатолий Кашпировский. В 1990-м в поддержку Революции на граните вышел из КПСС писатель Олесь Гончар. В 1999-м Андрей Шевченко забил легендарный гол в ворота российской сборной, отправив в сетку вместе с мячом вратаря Филимонова. В 2023-м состоялось заседание Совбеза ООН по ракетному удару по селу Гроза в Харьковской области.

Праздники и памятные даты 9 октября

9 октября в Украине – День риелтора.

В мире – Международный день уменьшения последствий стихийных бедствий и Всемирный день почты.

Также сегодня: Всемирный день зрения (второй четверг октября), Всемирный день финансового планирования, Международный день пива и пиццы.

9 октября в истории

9 октября 768 года одновременно, но в разных местах короновали сразу двух королей франков — Карломана I и Карла Великого. Такую дату, в частности, привела в своей книге «Король и император: Новая жизнь Карла Великого» в 2019 году профессор средневековой истории Королевского колледжа Лондона Джанет Нельсон. Оба коронованные – Карл и Карломан – были сыновьями первого короля франков из династии Каролингов – Пипина Короткого. Пипин не был королем с рождения, он был майордомом (старшим сановником королевского дворца) в последние годы правления династии Меровингов. Майордомы уже не первое поколение реально управляли королевством вместо королей. Но Пипин решил получить не только реальную, но и формальную власть. Он сверг последнего короля из Меровингов – Хильдерика III (его заставили постричься в монахи). Пипин правил королевством франков более полувека: 10 лет как майордом (вместе со своим братом) и еще 17 единолично – как король. Чтобы закрепить власть не только за собой, но и за своими наследниками, еще при жизни Пипин договорился с Папой Римским Стефаном II о королевском помазании для себя и обоих сыновей. Это совершили в 754 году в базилике Сен-Дени во время визита Папы в Париж. Будущему Карлу Великому в тот момент было, по разным оценкам, от шести до 12 лет, а его младшему брату Карломану – три.

«Значение церемонии помазания видно из того, что Папа Римский недавно ее принял, и в Риме о проведении подобных церемоний ранее еще не слышали. Это, вместе с присвоением титула римского патриция, связанного с ролью Defensor civitatis (защитника угнетенных граждан), означало, что Пипин теперь был назначен защитником Церкви», — объясняют авторы англоязычной Википедии.

Помазанные вместе с отцом, оба сына после смерти Пипина стали его преемниками. Это было не исключение, а правило в те времена. Так же все сыновья становились наследниками во времена Меровингов. Пипин умер 24 сентября 768 года, заболев во время похода. Карл к тому времени уже активно участвовал в боях вместе с отцом, младший – Карломан – также был по меркам того времени совершеннолетним (ему было 17). Короновали двух братьев одновременно – 9 октября 768: Карла в Нуайоне, а Карломана в Суассоне.

У братьев были отдельные дворцы и четко разграниченные территории влияния. Но при этом франкское королевство считали единым, а братьев — соправителями. Период их совместного правления очевидно не был дружеским и спокойным. Между братьями-королями было соперничество и возникали конфликты. Один из самых острых — из-за отказа Карломана участвовать в войне против Аквитании. Они оба искали поддержки Папы Римского, заключали союзы с соседними государствами и т.п. Не известно, до чего бы дошло это братское противостояние, если бы 4 декабря 771 года Карломан внезапно не умер. Хотя это очевидно было выгодно Карлу, историки считают смерть младшего из Каролингов вызванной естественными причинами. Ранняя смертность в целом была нормой в Средневековье. С этого момента и до назначения соправителями своих взрослых сыновей Карл Великий правил франкским королевством единолично. Он значительно расширил его границы, объединив большую часть Западной и Центральной Европы. Создал Франкскую империю (или же империю Каролингов), которую впоследствии разделили между собой три его сына, образовав «прототипы» будущих великих держав континентальной Европы – Франции, Германии и Италии.

Церковный праздник

9 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память апостола Иакова Алфеева. Подробнее.

Народные приметы

Сильный листопад предвещает раннюю зиму.

Если дождь пошел, то еще 3 недели будет дождить.

Что нельзя делать 9 октября

Нельзя ничего поднимать на перекрестке, а также считать там деньги, плеваться или есть.

Нельзя носить старую или грязную обувь.

9 октября – неудачный день для рыбалки.