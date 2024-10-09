Сегодня 9 октября: какой праздник и день в истории

9 октября в Украине – День риелтора. Год назад в этот день состоялось заседание Совбеза ООН по ракетному удару по селу Гроза в Харьковской области. В 1999-м Андрей Шевченко забил легендарный гол в ворота российской сборной, отправив в сетку вместе с мячом вратаря Филимонова. В 1990-м в поддержку Революции на граните вышел из КПСС писатель Олесь Гончар. В 1989-м на ТВ в СССР впервые провел лечебный сеанс Анатолий Кашпировский. В 1967-м расстреляли латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевару. В 1940-м родился музыкант и композитор, основатель группы «The Beatles» Джон Леннон. В 1874 году образовали Всемирный почтовый союз.

Праздники и памятные даты 9 октября

9 октября в Украине – День риелтора.

В мире — Всемирный день почты.

Также отмечают: Международный день юлы (вторая среда октября).

9 октября в истории

9 октября 1874 года создали Всемирный почтовый союз. Подробнее.

9 октября 1940 года родился музыкант и композитор, один из основателей группы «The Beatles» Джон Леннон. Подробнее.

9 октября 1967 года в Боливии расстреляли латиноамериканского революционера и партизана-подпольщика Эрнесто Че Гевару. Подробнее.

9 октября 1989 года в СССР впервые на центральном ТВ вышла программа «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Подробнее.

9 октября 1990 года во время голодовки студентов на Майдане в Киеве («Революции на граните») в их поддержку выступил писатель и лауреат многих советских правительственных наград Олесь Гончар. Подробнее.

9 октября 1999 года Андрей Шевченко забил легендарный и решающий гол в ворота сборной РФ во время матча группового отборочного турнира Чемпионата Европы — 2000. На 88-й минуте матча украинский форвард «вколотил» в ворота мяч вместе с вратарем Александром Филимоновым. В результате РФ выбыла из Евро-2000, а Украина получила право провести стыковые матчи за путевку в финальную часть.

9 октября 2023 года состоялось заседание Совбеза ООН, инициированное Украиной из-за российского ракетного удара по селу Гроза Купянского района в Харьковской области.

«Одна шестая часть жителей села Гроза уничтожена. Все семьи понесли потери… Специалисты ООН на местах собрали имена 19 женщин, 15 мужчин и одного мальчика. Это все гражданские лица», – подчеркнула в начале заседания заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Несмотря на это, постпред РФ в ООН Василий Небензя утверждал, что в Грозе погибли не жители села, а «националисты» и «неонацисты».

«Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников, неонацистов. Не случайно, на снимках, опубликованных сразу после удара, все тела принадлежат мужчинам призывного возраста. С такими ситуациями мы сталкивались не раз», – вдохновенно врал Небензя.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица опроверг бред Небензи и отметил, что российская ракета убила всю семью погибшего украинского военнослужащего Андрея Козыря. Постпред Франции Николя де Ривьер подчеркнул, что ракетная атака РФ на село Гроза – это военное преступление, которому нет никакого оправдания. Подобным образом реагировали и постпреды в ООН других демократических стран.

Церковный праздник

9 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память апостола Иакова Алфеева. Он – один из учеников Иисуса Христа, 12 апостолов, брат святого евангелиста Матфея. После Вознесения Христа Иаков Алфеев проповедовал вместе с апостолом Андреем Первозванным в Иудее, Эдессе, Газе, обратив многих язычников в христианство. Погиб мученической смертью – распят на кресте в египетском городе Острацин.

Народные приметы

Сильный листопад предвещает раннюю зиму.

Если дождь пошел, то еще 3 недели будет дождить.

Что нельзя делать 9 октября

Нельзя ничего поднимать на перекрестке, а также считать там деньги, плеваться или есть.

Нельзя носить старую или грязную обувь.

9 октября – неудачный день для рыбалки.