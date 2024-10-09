Сьогодні 9 жовтня: яке свято та день в історії

9 жовтня в Україні – День рієлтора. Рік тому цього дня відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ракетного удару по селу Гроза в Харківській області. У 1999-му Андрій Шевченко забив легендарний гол у ворота російської збірної, відправивши до сітки разом із м’ячем воротаря Філімонова. У 1990-му на підтримку Революції на граніті вийшов із КПРС письменник Олесь Гончар. У 1989-му на ТБ у СРСР вперше провів лікувальний сеанс Анатолій Кашпіровський. У 1967-му розстріляли латиноамериканського революціонера Ернесто Че Гевару. У 1940-му народився музикант і композитор, засновник гурту “The Beatles” Джон Леннон. У 1874-му утворили Всесвітню поштову спілку.

Свята та пам’ятні дати 9 жовтня

9 жовтня в Україні – День рієлтора.

У світі – Всесвітній день пошти.

Також відзначають: Міжнародний день дзиґи (друга середа жовтня).

9 жовтня в історії

9 жовтня 1874 року утворили Всесвітній поштовий союз. Докладніше.

9 жовтня 1940 року народився музикант і композитор, один із засновників гурту “The Beatles” Джон Леннон. Докладніше.

9 жовтня 1967 року в Болівії розстріляли латиноамериканського революціонера та партизана-підпільника Ернесто Че Гевару. Докладніше.

9 жовтня 1989 року в СРСР вперше на центральному ТБ вийшла програма “Сеанси здоров’я лікаря-психотерапевта Анатолія Кашпіровського”. Докладніше.

9 жовтня 1990 року під час голодування студентів на Майдані в Києві (“Революції на граніті”) на їхню підтримку виступив письменник та лауреат багатьох радянських урядових нагород Олесь Гончар. Докладніше.

9 жовтня 1999 року Андрій Шевченко забив легендарний та вирішальний гол у ворота збірної РФ під час матчу групового відбіркового турніру Чемпіонату Європи – 2000. На 88-й хвилині матчу український форвард “вколотив” у ворота м’яч разом із воротарем Алєксандром Філімоновим. У результаті РФ вибула з Євро-2000, а Україна отримала право провести стикові матчі за путівку у фінал.

9 жовтня 2023 року відбулося засідання Ради безпеки ООН, ініційоване Україною через російський ракетний удар по селу Гроза Куп’янського району в Харківській області.

“Одна шоста частина жителів села Гроза знищена. Усі родини зазнали втрат… Спеціалісти ООН на місцях зібрали імена 19 жінок, 15 чоловіків і одного хлопчика. Це все цивільні особи”, – наголосила на початку засідання заступниця Генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

Попри це, постпред РФ в ООН Василь Небензя стверджував, що у Грозі загинули не селяни, а «націоналісти» і «неонацисти».

«Як відомо, у момент удару там проходив похорон одного з високопоставлених українських націоналістів. Зрозуміло, в ньому брало участь безліч його подільників, неонацистів. Невипадково, на знімках, опублікованих одразу після удару, всі тіла належать чоловікам призовного віку. З такими ситуаціями ми стикалися не раз», – натхненно брехав Небензя.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця спростував маячню Небензі та наголосив, що російська ракета вбила всю родину українського загиблого воїна Андрія Козиря. Постпред Франції Ніколя де Рів’єр наголосив, що ракетна атака РФ на село Гроза – це воєнний злочин, якому немає жодного виправдання. Подібним чином реагували й постпреди в ООН інших демократичних країн світу.

Церковне свято

9 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять апостола Якова Алфеєва. Він – один з учнів Ісуса Христа, 12 апостолів, брат святого євангеліста Матвія. Після Вознесіння Христа Яків Алфєєв проповідував разом з апостолом Андрієм Первозванним у Юдеї, Едесі, Газі, звернувши багатьох язичників до християнства. Загинув мученицькою смертю – розіп’ятий на хресті в єгипетському місті Острацин.

Народні прикмети

Сильний листопад віщує ранню зиму.

Якщо дощ пішов, то ще 3 тижні дощитиме.

Що не можна робити 9 жовтня

Не можна нічого підіймати на перехресті, а також рахувати там гроші, плюватися чи їсти.

Не можна носити старе або брудне взуття.

9 жовтня – невдалий день для риболовлі.