Сьогодні 5 жовтня: який день в історії

5 жовтня рік тому армія РФ завдала ракетного удару по селу Гроза на Харківщині, вбивши 59 людей. У 1883 році народився полковник армії УНР Петро Болбочан, який вибив більшовиків із Криму. У 1933-му з харківського театру “Березіль” звільнили режисера Леся Курбаса. У 1962-му відбулися одразу дві знакові прем’єри – вийшов перший фільм “бондіани” – “Доктор Ноу” та перший сингл гурту “The Beatles” “Love me do”.

Свята та пам’ятні дати 5 жовтня

5 жовтня в Україні – день міст Запоріжжя та Чернівці (зазначають у першу суботу жовтня).

5 жовтня у світі – Всесвітній день вчителів, Міжнародний день розносника газет (перша субота жовтня), Всесвітній день боротьби з менінгітом.

Також відзначають: Міжнародний день проти проституції, Міжнародний день Джеймса Бонда, Всесвітній день пішої ходьби (перші вихідні жовтня), Всесвітній день виготовлення листівок і Міжнародний день ощадливих розваг (обидва відзначають у першу суботу жовтня).

5 жовтня історія

5 жовтня 1883 року народився майбутній полковник армії УНР Петро Болбочан. Докладніше.

5 жовтня 1933 року з харківського театру “Березіль” звільнили керівника – режисера Леся Курбаса. Докладніше.

5 жовтня 1962 року відбулася світова прем’єра першого з фільмів майбутньої “бондіани” – “Доктор Ноу”. Докладніше.

5 жовтня 1962 року вийшов перший сингл британської групи “The Beatles” – “Love Me Do”. Докладніше.

5 жовтня 2023 року росіяни вдарили ракетою “Іскандер” по селу Гроза Куп’янського району Харківської області. Удар припав по кафе-магазину, де на той момент проходив поминальний обід. У Грозі перепоховали загиблого односельця – захисника України Андрія Козиря. Вшанувати його пам’ять зібралася більшість місцевих жителів. На місці загинули 59 людей.

Серед них – усі рідні Андрія Козиря: 22-річна донька Єлизавета; 24-річний син Денис, його 20-річна дружина Ніна, її мати Ніна Чегодаєва; 44-річна дружина Андрія Аліна та її батьки Микола та Ніна Гриб; дядько Андрія Анатолій Козир, його 34-річна донька Ольга Пащенко, 36-річний син Ігор та 8-річний онук Іван; 26-річний троюрідний племінник Андрія Максим Сірокуров із 23-річною дружиною Аліною. Також серед загиблих – родичі тестя Андрія Козиря, куми, друзі родини.

Ще шість осіб отримали тяжкі поранення. У прокуратурі заявили: всі люди, які прийшли згадати загиблого військового, були цивільними. Жодних військових у кафе не було. Це незабаром підтвердило Управління верховного комісара ООН з прав людини – так само як і причетність РФ до ракетного удару. Зі звітом ООН про трагедію в селі Гроза можна ознайомитися тут.

“Терористична атака російських військових по с. Гроза стала найкривавішим злочином росіян на Харківщині за весь час від початку повномасштабного вторгнення”, – сказав тоді начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У поліції та СБУ одразу дійшли висновку, що удар навели.

“Удар ракети був такий точний. Це таке невелике приміщення, щоб так точно в нього попасти”, – заявив міністр МВС України Ігор Клименко.

А особи ймовірних навідників встановили вже 11 жовтня. Спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула заявив, що удар наводили місцеві жителі – два брати, які під час окупації пішли працювати на росіян: 30-річний Володимир Мамон і його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон.

Тоді ж Абдула опублікував їхнє листування між собою та з місцевими жителями, у якому уточнювали час поминального обіду в кафе. Обидва брати до повномасштабного вторгнення РФ в Україну працювали в поліції: старший – у батальйоні конвойної служби, молодший – у патрульній поліції. Уся родина Мамонів ще під час Харківського контрнаступу ЗСУ втекла до РФ. Братам заочно повідомили про підозру в держзраді. Дії Володимира додатково кваліфікували за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК (допомога у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Церковне свято 5 жовтня

5 жовтня за новим церковним календарем вшановують пам’ять мучениці Харитини. Свята мучениця Харитина у дитинстві залишилася сиротою. Її виховав як рідну доньку християнин Клавдій. Дівчина була прекрасна зовні, розумна та палко вірила в Христа. Вона привела до християнства багатьох язичників. Загинула мученицькою смертю у 304 році – після жахливих тортур за часів гонінь проти християн імператора Діоклетіана.

Народні прикмети

Якщо клен та черемха вже скинули листя – скоро прийде зима.

Якщо в повітрі ще є павутиння, тепло протримається довго.

Тепла погода – до снігової та морозної зими.

Якщо на дорогах багнюка, то до 7 грудня сильних холодів не буде.

Що не можна робити 5 жовтня

Не можна носити темні речі. Вони можуть спричинити невдачі.

День невдалий для того, щоб робити пропозицію, свататися чи гуляти весілля.

У жодному разі не можна підіймати будь-які речі та гроші із землі.