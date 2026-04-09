Вітчим-педофіл у Харкові намагався оскаржити довічний строк – що вирішив суд
Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції щодо харків’янина, який у період з 2016 по 2020 рік систематично розбещував та ґвалтував свою малолітню падчерку, — довічне позбавлення волі.
У 2016 році, коли дівчинці було лише вісім років, чоловік вчиняв щодо неї розпусні дії, а надалі — ґвалтував. Встановлено понад 40 епізодів сексуальних дій вітчима щодо потерпілої, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Крім того, чоловік неодноразово погрожував падчерці, щоб вона нікому нічого не розповідала.
Київський райсуд Харкова раніше визнав чоловіка винним у вчиненні низки злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості (ч. 2 ст. 156 ККУ в редакції 25.09.2008, ч. 2 ст. 156 ККУ в редакції 14.03.2018, ч. 3 ст. 153 ККУ в редакції 01.06.2010, ч. 4 ст. 152 ККУ в редакції 06.12.2017, ч. 6 ст. 152 ККУ в редакції 19.12.2019).
Покарання – довічне позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з навчанням та вихованням дітей, чи займатись педагогічною та виховної діяльністю строком на три роки.
Засуджений та його захисник подали апеляційну скаргу, у якій вимагали повного скасування вироку та призначення нового розгляду справи.
Як раніше повідомляли в обласній прокуратурі, шокуюча історія сталася на Харківщині. У березні в одному із сіл Лозівського району 16-річна дівчина, яка має розумову відсталість, народила недоношену дитину від свого рідного батька.
Читайте також: 19-річного на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні дитини
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, педофил, суд;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вітчим-педофіл у Харкові намагався оскаржити довічний строк – що вирішив суд», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 17:48;