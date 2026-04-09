Вітчим-педофіл у Харкові намагався оскаржити довічний строк – що вирішив суд

Суспільство 17:48   09.04.2026
Олена Нагорна
Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції щодо харків’янина, який у період з 2016 по 2020 рік систематично розбещував та ґвалтував свою малолітню падчерку, — довічне позбавлення волі.

У 2016 році, коли дівчинці було лише вісім років, чоловік вчиняв щодо неї розпусні дії, а надалі — ґвалтував. Встановлено понад 40 епізодів сексуальних дій вітчима щодо потерпілої, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Крім того, чоловік неодноразово погрожував падчерці, щоб вона нікому нічого не розповідала.

Київський райсуд Харкова раніше визнав чоловіка винним у вчиненні низки злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості (ч. 2 ст. 156 ККУ в редакції 25.09.2008, ч. 2 ст. 156 ККУ в редакції 14.03.2018, ч. 3 ст. 153 ККУ в редакції 01.06.2010, ч. 4 ст. 152 ККУ в редакції 06.12.2017, ч. 6 ст. 152 ККУ в редакції 19.12.2019).

Покарання – довічне позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з навчанням та вихованням дітей, чи займатись педагогічною та виховної діяльністю строком на три роки.

Засуджений та його захисник подали апеляційну скаргу, у якій вимагали повного скасування вироку та призначення нового розгляду справи.

Як раніше повідомляли в обласній прокуратурі, шокуюча історія сталася на Харківщині. У березні в одному із сіл Лозівського району 16-річна дівчина, яка має розумову відсталість, народила недоношену дитину від свого рідного батька.

Збив пенсіонерку в Пісочині під Харковом: водій став підозрюваним (відео)
09.04.2026, 18:21
Напад на ТЦК чи "сафарі на людину" – деталі суду в Харкові (відео)
09.04.2026, 17:30
Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни — зведення Генштабу ЗСУ
09.04.2026, 17:11
09.04.2026, 17:48
09.04.2026, 16:44
09.04.2026, 16:47

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції щодо харків’янина, який систематично розбещував і ґвалтував свою падчерку.".