Отчим-педофил в Харькове пытался обжаловать пожизненный строк — что решил суд
Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции в отношении харьковчанина, который в период с 2016 по 2020 год систематически развращал и насиловал свою малолетнюю падчерицу, — пожизненное лишение свободы.
В 2016 году, когда девочке было всего восемь лет, мужчина совершал в отношении нее развратные действия, а в дальнейшем — насиловал. Установлено более 40 эпизодов сексуальных действий отчима в отношении потерпевшей, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Кроме того, мужчина неоднократно угрожал падчерице, чтобы она никому ничего не рассказывала.
Киевский райсуд Харькова ранее признал мужчину виновным в совершении ряда преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности (ч. 2 ст. 156 УКУ в редакции 25.09.2008, ч. 2 ст. 156 УКУ в редакции 14.03.2018, ч. 3 ст. 153 УКУ в редакции от 01.06.2010, ч. 4 ст. 152 УКУ в редакции от 06.12.2017, ч. 6 ст. 152 УКУ в редакции от 19.12.2019).
Наказание — пожизненное лишение свободы с лишением права занимать должности, связанные с обучением и воспитанием детей, или заниматься педагогической и воспитательной деятельностью сроком на три года.
Осужденный и его защитник подали апелляционную жалобу, в которой требовали полной отмены приговора и назначения нового рассмотрения дела.
Как ранее сообщали в областной прокуратуре, шокирующая история произошла на Харьковщине. В марте в одном из сел Лозовского района 16-летняя девочка, имеющая умственную отсталость, родила недоношенного ребенка от своего родного отца.
Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 17:48;