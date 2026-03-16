Утренние удары по Харькову: РФ целила по энергообъектам, было обесточивание

Целями утренней атаки РФ на Харьков были энергетические объекты, сообщил мэр Игорь Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Было определенное обесточивание, сейчас уже восстановлено. Но хочу сказать, что наш враг действует так, чтобы разрушать нам генерацию, разрушать нам трансформаторные подстанции, сделать так, чтобы было неудобно людям», — сказал городской голова.

Напомним, утром 16 марта враг атаковал Харьков БпЛА. Мэр города Игорь Терехов сообщал о попадании «Шахеда» в Шевченковском районе. Глава ХОВА Олег Синегубов информировал про одного пострадавшего. Второй удар пришелся на границе Киевского и Шевченковского районов. Повреждена транспортная инфраструктура. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что враг атаковал двумя БпЛА, предварительно типа «Герань-2». Пострадал 33-летний мужчина. Он находился вблизи места попадания и получил острую реакцию на стресс.