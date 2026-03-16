Утренние удары по Харькову: РФ целила по энергообъектам, было обесточивание
Целями утренней атаки РФ на Харьков были энергетические объекты, сообщил мэр Игорь Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Было определенное обесточивание, сейчас уже восстановлено. Но хочу сказать, что наш враг действует так, чтобы разрушать нам генерацию, разрушать нам трансформаторные подстанции, сделать так, чтобы было неудобно людям», — сказал городской голова.
Напомним, утром 16 марта враг атаковал Харьков БпЛА. Мэр города Игорь Терехов сообщал о попадании «Шахеда» в Шевченковском районе. Глава ХОВА Олег Синегубов информировал про одного пострадавшего. Второй удар пришелся на границе Киевского и Шевченковского районов. Повреждена транспортная инфраструктура. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что враг атаковал двумя БпЛА, предварительно типа «Герань-2». Пострадал 33-летний мужчина. Он находился вблизи места попадания и получил острую реакцию на стресс.
- Категории: Оригинально, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, удар;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Утренние удары по Харькову: РФ целила по энергообъектам, было обесточивание», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 13:09;