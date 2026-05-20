Через вибух у полі на Харківщині постраждала людина: що сталося
У селі Гонтарівка Чугуївського району сьогодні, 20 травня, близько 06:00 людина підірвалася на вибухонебезпечному предметі в полі. Вона постраждала.
Про це повідомляє Центр координації протимінної діяльності.
«Нагадуємо: рівень мінної небезпеки на території Харківської області залишається критично високим. У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів негайно телефонуйте на гарячу лінію 0800 33 10 40 або за номерами 101, 102 чи 112», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулий тиждень піротехніки виявили та знешкодили 323 ворожі боєприпаси в регіону, інформували у ГУ ДСНС України в Харківській області. Над розмінуванням територій працювали 27 піротехнічних розрахунків ДСНС. А за весь період повномасштабного вторгнення РФ сапери знищили вже 142 104 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Читайте також: На Харківщині підриватимуть міни сьогодні – де і о котрій
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: взрывчатка, поле, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Через вибух у полі на Харківщині постраждала людина: що сталося», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2026 в 12:05;