Live

Через вибух у полі на Харківщині постраждала людина: що сталося

Суспільство 12:05   20.05.2026
Вікторія Яковенко
Через вибух у полі на Харківщині постраждала людина: що сталося

У селі Гонтарівка Чугуївського району сьогодні, 20 травня, близько 06:00 людина підірвалася на вибухонебезпечному предметі в полі. Вона постраждала.

Про це повідомляє Центр координації протимінної діяльності.

«Нагадуємо: рівень мінної небезпеки на території Харківської області залишається критично високим. У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів негайно телефонуйте на гарячу лінію 0800 33 10 40 або за номерами 101, 102 чи 112», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулий тиждень піротехніки виявили та знешкодили 323 ворожі боєприпаси в регіону, інформували у ГУ ДСНС України в Харківській області. Над розмінуванням територій працювали 27 піротехнічних розрахунків ДСНС. А за весь період повномасштабного вторгнення РФ сапери знищили вже 142 104 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: На Харківщині підриватимуть міни сьогодні – де і о котрій

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Через вибух у полі на Харківщині постраждала людина: що сталося
Через вибух у полі на Харківщині постраждала людина: що сталося
20.05.2026, 12:05
Двоє хлопців увірвалися в будинок до пари, вкрали мотоцикл і зґвалували жінку
Двоє хлопців увірвалися в будинок до пари, вкрали мотоцикл і зґвалували жінку
20.05.2026, 11:19
Ракета РФ вдарила по Чугуївщині: ранкові “прильоти” в області
Ракета РФ вдарила по Чугуївщині: ранкові “прильоти” в області
20.05.2026, 10:29
Чотирьох мешканців Харківщини спіймали копи – ймовірно, у них були наркотики
Чотирьох мешканців Харківщини спіймали копи – ймовірно, у них були наркотики
20.05.2026, 11:50
Новини Харкова — головне 20 травня: удари по місту, атаки РФ
Новини Харкова — головне 20 травня: удари по місту, атаки РФ
20.05.2026, 12:08
На Харківщині підриватимуть міни сьогодні – де і о котрій
На Харківщині підриватимуть міни сьогодні – де і о котрій
20.05.2026, 09:55

Новини за темою:

16.03.2026
Чоловік підірвався на вибухівці на Харківщині: він загинув
16.10.2025
Вибухівка впала у водосховище на Харківщині: прохання до рибалок
17.07.2025
Вибухівка здетонувала на дорозі біля лісу в Ізюмському районі
05.07.2025
Небезпечні скиди з “шахедів” на Харківщині: вибухнути може протягом 20 годин
02.07.2025
У Харкові готувались підірвати держустанови: під підозрою – лаборант вишу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Через вибух у полі на Харківщині постраждала людина: що сталося», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2026 в 12:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Гонтарівка Чугуївського району сьогодні, 20 травня, близько 06:00 людина підірвалася на вибухонебезпечному предметі в полі. Вона постраждала.".