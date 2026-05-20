Через вибух у полі на Харківщині постраждала людина: що сталося

У селі Гонтарівка Чугуївського району сьогодні, 20 травня, близько 06:00 людина підірвалася на вибухонебезпечному предметі в полі. Вона постраждала.

Про це повідомляє Центр координації протимінної діяльності.

«Нагадуємо: рівень мінної небезпеки на території Харківської області залишається критично високим. У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів негайно телефонуйте на гарячу лінію 0800 33 10 40 або за номерами 101, 102 чи 112», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулий тиждень піротехніки виявили та знешкодили 323 ворожі боєприпаси в регіону, інформували у ГУ ДСНС України в Харківській області. Над розмінуванням територій працювали 27 піротехнічних розрахунків ДСНС. А за весь період повномасштабного вторгнення РФ сапери знищили вже 142 104 одиниці вибухонебезпечних предметів.