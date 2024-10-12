Другу добу поспіль жовтневе тепло б’є температурні рекорди в Харкові

11 жовтня стовпчики термометрів у Харкові показали максимальну температуру для цієї дати – 23,4 градуса, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

Попередній максимум температури був зафіксований у 1955 році, він становив 21,5 градус.

Раніше Регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що 7 жовтня на Харківщині завершилося метеорологічне літо, яке тривало майже 140 днів. Проте вже 10 жовтня температура побила рекорд для цієї дати – 23,3 градуса.