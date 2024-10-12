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Другу добу поспіль жовтневе тепло б’є температурні рекорди в Харкові

Погода 10:23   12.10.2024
Олена Нагорна
Другу добу поспіль жовтневе тепло б’є температурні рекорди в Харкові Фото: Василь Голосний

11 жовтня стовпчики термометрів у Харкові показали максимальну температуру для цієї дати – 23,4 градуса, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

Попередній максимум температури був зафіксований у 1955 році, він становив 21,5 градус.

Раніше Регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що 7 жовтня на Харківщині завершилося метеорологічне літо, яке тривало майже 140 днів. Проте вже 10 жовтня температура побила рекорд для цієї дати – 23,3 градуса.

Читайте також: Субота порадує теплом: прогноз погоди в Харкові та області на 12 жовтня

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 10:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 жовтня стовпчики термометрів у Харкові показали максимальну температуру для цієї дати – 23,4 градуса".