Другу добу поспіль жовтневе тепло б’є температурні рекорди в Харкові
Фото: Василь Голосний
11 жовтня стовпчики термометрів у Харкові показали максимальну температуру для цієї дати – 23,4 градуса, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
Попередній максимум температури був зафіксований у 1955 році, він становив 21,5 градус.
Раніше Регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що 7 жовтня на Харківщині завершилося метеорологічне літо, яке тривало майже 140 днів. Проте вже 10 жовтня температура побила рекорд для цієї дати – 23,3 градуса.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 жовтня стовпчики термометрів у Харкові показали максимальну температуру для цієї дати – 23,4 градуса".