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Вчера августовская жара побила очередной рекорд в Харькове

Погода 13:00   27.08.2024
Оксана Якушко
Вчера августовская жара побила очередной рекорд в Харькове Фото: Василий Голосный

В Харькове вчера, 26 августа, был зафиксирован новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня — +35,4°С, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

📋 Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 1969 году и составлял +32,0°С.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 13:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 26 августа, был зафиксирован новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня — +35,4°С, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".