Вчера августовская жара побила очередной рекорд в Харькове

В Харькове вчера, 26 августа, был зафиксирован новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня — +35,4°С, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

📋 Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 1969 году и составлял +32,0°С.