Вчера августовская жара побила очередной рекорд в Харькове
Фото: Василий Голосный
В Харькове вчера, 26 августа, был зафиксирован новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня — +35,4°С, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
📋 Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 1969 году и составлял +32,0°С.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: жара, погода, температурный рекорд, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 13:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 26 августа, был зафиксирован новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня — +35,4°С, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".