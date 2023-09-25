Дым над Харьковом: причины и официальная информация о состоянии воздуха
Состояние воздуха на Харьковщине «соответствует нормальным показателям», сообщили в ХОВА со ссылкой на ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
«По результатам исследований, в результате распространения дыма на областной центр и близлежащие населенные пункты изменения качества воздуха или его загрязнения не зафиксировано», — отметили в ХОВА.
По данным спикера ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгения Василенко, задымление Харькова вызвали пожары в частном секторе из-за выжигания сухостоя и безветренная погода. Он посоветовал горожанам закрывать окна и воздержаться от длительного пребывания на улице, пишет «Суспільне Харків».
Напомним, харьковчане, в частности жители Салтовки, вечером 24 сентября и утром 25 сентября жаловались на дым, который распространился над городом, и едкий запах гари. Данные украинского экологического бота «SaveEcoBot» подтвердили «вредный уровень» загрязнения воздуха на улице Валентиновской.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Дым над Харьковом: причины и официальная информация о состоянии воздуха»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 20:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Состояние воздуха в Харьковской области «соответствует нормальным показателям», сообщили в ХОВА со ссылкой на ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».".