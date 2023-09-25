Дым над Харьковом: причины и официальная информация о состоянии воздуха

Состояние воздуха на Харьковщине «соответствует нормальным показателям», сообщили в ХОВА со ссылкой на ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

«По результатам исследований, в результате распространения дыма на областной центр и близлежащие населенные пункты изменения качества воздуха или его загрязнения не зафиксировано», — отметили в ХОВА.

По данным спикера ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгения Василенко, задымление Харькова вызвали пожары в частном секторе из-за выжигания сухостоя и безветренная погода. Он посоветовал горожанам закрывать окна и воздержаться от длительного пребывания на улице, пишет «Суспільне Харків».

Напомним, харьковчане, в частности жители Салтовки, вечером 24 сентября и утром 25 сентября жаловались на дым, который распространился над городом, и едкий запах гари. Данные украинского экологического бота «SaveEcoBot» подтвердили «вредный уровень» загрязнения воздуха на улице Валентиновской.