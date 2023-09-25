Харьков в дыму: в соцсетях постят фото и видео, экологи сообщают об опасности
Харьков с вечера 24 сентября и утром 25 сентября заволокло дымом. На едкий запах особенно жалуются жители Салтовки. Данные украинского экологического бота «SaveEcoBot» подтверждают опасный уровень загрязнения воздуха.
«Харьков затянуло дымом: люди жалуются на вонь. Еще вчера с вечера в воздухе появился запах гари – сегодня утром ситуация не изменилась», — пишет один из популярных харьковских telegram-каналов.
Подобные сообщения — во многих харьковских пабликах.
Видео затянутого дымом города утром опубликовал блогер Женя Зуб.
Загрязнение воздуха в Харькове подтверждает экологический чат-бот «SaveEcoBot», объединяющий данные о загрязнениях, загрязнителях и инструментах защиты окружающей среды.
Официальных комментариев от властей о причинах задымления на данный момент нет. Однако традиционно осенью подобный эффект связан с деятельностью самих местных жителей, которые выжигают стерню на полях или же листья и прочий растительный мусор во дворах частного сектора.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 09:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков с вечера 24 сентября и утром 25 сентября заволокло дымом. На едкий запах особенно жалуются жители Салтовки. Данные украинского экологического бота «SaveEcoBot» подтверждают опасный уровень загрязнения воздуха".