Харьков в дыму: в соцсетях постят фото и видео, экологи сообщают об опасности

Харьков с вечера 24 сентября и утром 25 сентября заволокло дымом. На едкий запах особенно жалуются жители Салтовки. Данные украинского экологического бота «SaveEcoBot» подтверждают опасный уровень загрязнения воздуха.

«Харьков затянуло дымом: люди жалуются на вонь. Еще вчера с вечера в воздухе появился запах гари – сегодня утром ситуация не изменилась», — пишет один из популярных харьковских telegram-каналов.

Подобные сообщения — во многих харьковских пабликах.

Видео затянутого дымом города утром опубликовал блогер Женя Зуб.

Загрязнение воздуха в Харькове подтверждает экологический чат-бот «SaveEcoBot», объединяющий данные о загрязнениях, загрязнителях и инструментах защиты окружающей среды.

Официальных комментариев от властей о причинах задымления на данный момент нет. Однако традиционно осенью подобный эффект связан с деятельностью самих местных жителей, которые выжигают стерню на полях или же листья и прочий растительный мусор во дворах частного сектора.